Ruhsatsız 4 Av Tüfeği ele geçirildi

Malatya’da yol kontrolünde, 4 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Battalgazi İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde, 7 ayrı noktada Yol Emniyet ve Kontrol faaliyetleri yapıldı.
İcra edilen yıl kontrollerinde, ruhsatsız 4 adet Av tüfeği ele geçirilip, gerekli işlemlere başlanıldı.
MALATYA
04 Aralık 2019 Çarşamba
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