Emniyet kış lastiği denetimine başladı

Litresi 10 milyon dolar! Cezası 60 bin TL!

Hem sağanak hem kar!

"Bacaklar daha o yaşlarda upuzun"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Malatya Emniyet Müdürlüğü, ticari araçların sürücülerini kış lastiği konusunda uyararak, bu konuda denetimlerin başlatıldığını bildirdi.

Emniyet Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “20192020 Kış Tedbirleri kapsamında 1 Aralık 2019 ile 1 Nisan 2020 tarihleri arasında Valilik oluru ile ilimiz genelinde kış lastiği uygulamasına başlanılmıştır. Bu kapsamda Kış lastiği zorunlu takması gereken araçların takmaması durumunda 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu 65/A Maddesince 625 lira idari para cezası uygulanmaktadır.” denildi.

MALATYA 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 05:53

GÜNEŞ 07:20

ÖĞLE 12:22

İKİNDİ 14:52

AKŞAM 17:13

YATSI 18:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.