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Çınar, milletvekili Tüfenkçi’yi doğal ürünler pazarı-emanet çarşısında ağırladı

İHA

Çınar, milletvekili Tüfenkçi’yi doğal ürünler pazarı-emanet çarşısında ağırladı

Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti MKYK Üyesi ve Milletvekili Bülent Tüfenkçi’yi Doğal Ürünler PazarıEmanet Çarşı Hizmet Binasında ağırlayarak, sosyal belediyecilik alanında gerçekleşen faaliyetler ve yeni dönem projelerinin amaç ve hedefleri üzerine bilgilendirmede bulundu.
Yeşilyurt’u farklı bir yatırıma daha kavuşturmaktan büyük bir onur duyduklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Doğal Ürünler PazarıEmanet Çarşımızı ziyaret eden AK Parti MKYK Üyesi ve Milletvekilimiz Bülent Tüfenkçi’ye sosyal belediyecilik hizmetlerimiz ile Yöresel Ürünler Çarşımızdaki faaliyetler hakkında detaylı bilgilendirmede bulunduk. Bizler halkımızın talep ve ihtiyaçlarını doğru, kalıcı ve güzel yatırımlarla gidermeye öncelik tanımaktayız. ‘Doğal Ürünler PazarıEmanet Çarşımızda ilçemizin ve bölgemizin ihtiyaç duyduğu yatırımlardan bir tanesidir.. Yıllardır üzerinde büyük bir özenle durduğumuz, her aşamasını titizlikle takip ettiğimiz bu yatırım alanını Yeşilyurt’a kazandırmaktan büyük bir onur duymaktayız. Tüm hemşehrilerimizi buraya gelip, sunduğumuz hizmetler hakkında bilgi almalarını ve bize güç vermelerini istiyoruz. Yeşilyurt Belediyesi olarak sosyal belediyecilik alanında hayata geçirdiğimiz projelerle ciddi manada farkındalık oluşturuyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın üzerinde özenle durduğu ‘Gönül Belediyeciliği’ anlayışına katkı sağlamak, bu felsefenin güçlü bir şekilde vatandaşlarımıza hissettirmek için böylesine nezih ve modern bir hizmet alanını halkımızın hizmetine sunduk.550 m market alanı ve 300 m depolama alanı olmak üzere toplam 850 m alanda hizmet veren Emanet Çarşımızda ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizle hayırseverler arasında gönül köprüsü kuruyoruz. ‘Emanet Kart’, ‘Emanet Ekmek’, ‘Baştacı’, ‘Cenaze Çadırı’, ‘Taziye Paketi’, ‘Aile Danışmanlık Ve Rehberlik Hizmeti’, ‘İş Havuzu’, ‘İyilik Havuzu’, ‘Yüzümüz Gülsün’ ‘Minik Kalpler Solmasın’, ‘Kardeş Aile’ ve ‘Nikah Hizmetleri’ projelerimizle yardımlaşma ve dayanışmayı bütün topluma yayarak, paylaşma bilincini her daim canlı tutmaya gayret gösteriyoruz. "Komşusu açken tok yatan bizden değildir" Hadisi Şerif doğrultusunda ekonomik durumu yerinde olmayan aileler başta olmak üzere yaşlı, dul, yetim ve öksüzlere yardımlarımız devam ediyor. Bizim için bir dua, bir tebessüm yeter. Temel amacımız; yardımlaşma, paylaşma ve bağış yapma bilincinin toplum içerisinde daha fazla yer almasını sağlamaktır. Doğal Ürünler Pazarımız ise kırsal mahallelerde yaşayan çiftçilerimizin ekonomik açıdan desteklenmesi ve refah seviyesinin arttırılmasına ciddi katkılar sunacaktır. İlçemizin farklı kırsal yaşam alanlarında çiftçilerimiz tarafından üretilen doğal ürünlerimiz, açık ve kapalı iş yerlerimiz aracılığıyla tüketiciye direkt olarak üretici eliyle ulaşmasını sağlayacağız. Nezih ve modern bir ortamda faaliyetlerine başlayan Yöresel Ürünler Çarşımızda ise yöresel lezzetlerimizi hemşehrilerimizle buluşturuyoruz. ‘Doğal Ürünler PazarıEmanet Çarşımız, gerek iç ve dış tasarımı gerekse de hizmet alanları ve sunduğu hizmetlerle sosyal belediyecilik hizmetlerine farklı bir bakış açısı getirmiştir” diye konuştu.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, bilgilendirme toplantısında ayrıca yeni dönem yatırımlarından olan ‘Deprem Eğitim Simülasyon MerkeziBilim Atölyesi’, ‘Güneş Enerji Santrali’, ‘Kentsel Dönüşüm Projeleri’, ‘Lezzet Vadisi’, Yeni Çırmıktı Projesi’, ‘ Yakınca Spor Adası’, Macera Parkı ve Sosyal Tesis’, ‘Yeşil Gıda Seracılık’, ‘Güneş Enerjili Sera’, ‘Spor Kompleksi’, ‘Gündüzbey Sosyal Tesisleri’ ve ‘Göl Parkı’ projeleri başta olmak üzere şu anda tasarımı yapılan diğer projeler hakkında AK Parti MKYK Üyesi ve Milletvekili Bülent Tüfenkçi’ye detaylı bilgiler verdi.
AK Parti MKYK Üyesi ve Milletvekili Bülent Tüfenkçi de, Doğal Ürünler PazarıEmanet Çarşısının sosyal belediyecilik hizmetlerine örnek gösterilebilecek bir yapıya sahip olduğunu ifade ederken, hem sosyal belediyecilik hizmetleri hem de yeni dönem yatırımları hakkında Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ı tebrik ederek kutladı.
AK Parti MKYK Üyesi ve Milletvekili Bülent Tüfenkçi, Yeşilyurt’un kalkınma sürecine katkı sağlayacak yatırımların hayata geçmesi adına gereken desteği verdiklerini söyledi.

MALATYA

04 Aralık 2019 Çarşamba

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