Engelli şahıs ana haber bültenini sundu

3 Aralık Dünya Engelliler Gününde, Ortopedik engelli olan Ramazan Cuğlan’ın özel sunduğu ana haber bülteninin tamamı işitme engelliler için de işaret dili ile tercüme edildi.

Malatya’da uydudan yayın yapan bir TV, 3 Aralık Dünya Engelliler gününde farkındalık oluşturmak için Ana Haber Bültenini engellilere yönelik hazırladı.

Tekerlekli sandalyesiyle haber stüdyosuna giren ve oldukça emin tavırlarla bülteni sunan Cuğlan, Vuslat TV ekibinden ve izleyicilerden tam not aldı.

Öte yandan, bütün ana haber bülteni işitme engelliler için de işaret diliyle tercüme dildi. İşaret Dili Eğitmeni ve Tercümanı Emre İnan, hem Cuğlan’ın sunumlarını hem de yayınlanan haberleri işaret dili ile tercüme etti.

MALATYA 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 05:53

GÜNEŞ 07:20

ÖĞLE 12:22

İKİNDİ 14:52

AKŞAM 17:13

YATSI 18:35

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