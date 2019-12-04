Öğrencilere çorba ikramı

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından üniversite öğrencilerine İkram Çeşmesinden çorba ikramı yapılmaya devam ediliyor.

İnönü Üniversitesi Kampüsünde kurulan İkram Çeşmesinde Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, öğrencilere çorba ikram ederek başarılar diledi.

Başkan Gürkan, gençlerin okula geldiklerinde aç olarak derse girmemeleri için Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı ile BELSOS tarafından ortaklaşa yaptıkları tereyağlı çorbayı ikram ettiklerini belirtti. Öğrencilerin sıcak bir çorba içmiş olarak derse girmelerini arzu ettiklerini kaydeden Başkan Gürkan, “Ekmekleriyle birlikte çorbalarını içtikten sonra tok karna derse girsinler. Derste de öğretmenlerini iyi dinlesinler. Derslerine dikkat ederek inşallah geleceğimizin teminatı olan bu çocuklarımızın hem besinsel anlamda hem de eğitim anlamında sağlıklı bir nesil olmaları temel amacımızdır” dedi. Gürkan, günlük yaklaşık bin kişiye ekmeğiyle birlikte sıcak çorba ikramı yaptıklarını belirtti.

İkram Çeşmesi dolayısıyla memnuniyetlerini ifade eden İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdulkadir Baharçiçek ise, “Öğrencilerimizin yüzde 90’ı kampüsümüzde eğitim görmektedir. Sabah erken saatlerde eğitimöğretim başlıyor. İkram Çeşmesinin bulunduğu alan ilk ana durağımız. Özellikle Trambüsle gelen öğrencilerimiz burada iniyorlar. Sıcak çorba ve ekmeklerini alıyor, çorbalarını içerek dersliklerine gidiyorlar. Belediyemizin üniversitemize sunduğu son derece güzel bir hizmet. Bu faaliyetlerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ilgili birimlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Çorba ikramının eğitimöğretim dönemi boyunca hafta içi her sabah 07.00 ile 09.00 saatleri arasında yapıldığı ve günlük yaklaşık bin kişilik olarak sunulduğu kaydedildi.

MALATYA 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 05:53

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