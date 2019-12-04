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Battalgazi Belediye Meclisi toplandı

İHA

Malatya Battalgazi Belediyesi Aralık ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Battalgazi Belediye Meclisi toplandı

Malatya Battalgazi Belediyesi Aralık ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.
Başkan Osman Güder başkanlığında toplanan Battalgazi Belediye Meclisi'nde Başkan Güder, Derme Deresi ıslah projesi hakkında bilgi verirken proje ve yapım ihalesinin bu ay içerisinde yapılacağını söyledi.
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Hanımınçiftliği ve Orduzu Mahallelerindeki imar konusunda son durumu meclisle paylaşırken, “Hanımçiftliği ve Orduzu Mahallesi’ni kapsayan bu gündem maddesi üzerinde çalıştığımız ve Büyükşehir Belediyesi’ne ilettiğimiz Büyükşehir Belediyesi tarafından da üzerinde çalışılıp daha sonra askıya çıkarılıp, itirazlar büyükşehir belediyesi meclisince değerlendirildi. Kısa süre içerisinde askıya çıkaracaklar. İkinci itiraz süresi olur ise tekrar değerlendirilecek. Biz Battalgazi’de işlerin daha hızlı bir şekilde yürüyebilmesi için Büyükşehir Belediyesi kendi çalışmalarını yürütürken biz de Belediye olarak çalışmalarımızı hızlandırıp, en azından Oradaki gelecek yazıyı beklemeden, çalışmamızı yürütüyoruz" dedi.
Derme Deresi Islah Projesi hakkında meclise bilgiler veren Başkan Osman Güder, “Çevreyolu altı kavramının ortadan kaldırılması için, o bölgelere daha fazla yatırım götürülmesi, yapılabilmesi için Derme Deresi Islah Projesi ile ilgili de çalışmalarımızı yaptık. Geçtiğimiz cuma günü yaptığımız telefon görüşmesinde oranın bu ay içerisinde hem proje hem yapım ihalesi yapılmış olacak. Battalgazi’miz için çok önemsediğimiz projelerden bir tanesiydi. İnşallah oranın 2020’de yapımına başlanmış olacak. Etap etap olsa dahi Derme Deresi’ni ıslah edip Battalgazili hemşehrilerimizin hizmetine sunmuş olacağız. DSİ ıslah çalışması yaparken, bizde peyzaj çalışmalarını aynı paralelde yapmış olacağız. Şuan arkadaşlarımız oradaki proje üzerinde çalışıyorlar. Çınar Park nasıl Malatya’mıza kazandırılmış güzel bir mekan ise orayı da inşallah Battalgazi’mizin istifadesine sunmaya gayret ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Battalgazi ilçesinde bulunan Melik Sunullah Mescidi ve Türbesi’nin restorasyon çalışmalarının yapılacağını da hatırlatan Güder, “ Bölgemizde Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün Kültür ve Tabiat Varlıklarının Koruma Kurulunda projesini geçirdiği Melik Sunullah Mescidi ve Türbesi bulunuyor. Bu tescilli yapının Battalgazi’mize kazandırılması için bizim Belediyemize ait olan kapalı yolda 23 metre kare mülkiyetimiz var. Bunu Vakıflar Bölge Müdürlüğüne devir etmemiz gerekiyor. Bu eserin ayağa kaldırılması için bu devirin uygun olacağı kanaatindeyiz” diye konuştu.
Başkan Osman Güder, Eskimalatya Mahallesi’nde bulunan belediyeye ait binanın Malatya Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi hizmet birimi olarak kullanılması amacı ile Malatya Sağlık İl Müdürlüğüne 2 yıllığına tahsis edileceğini de sözlerine ekledi.

MALATYA

04 Aralık 2019 Çarşamba

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