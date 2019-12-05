Belediyesi çalışmayınca, iş vatandaşa düştü

Hem sağanak hem kar!

"Bacaklar daha o yaşlarda upuzun"

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Malatya’nın Darende ilçesinde yolları köstebek yuvasına dönen köylüler, Darende Belediyesi’nden hizmet alamayınca çareyi kendileri yollarını yapmakla buldu.

İlçeye Bağlı Ayvalı Mahallesi Şeref Mezrasında oturan vatandaşlar, yolların köstebek yuvasına dönmesi nedeniyle ulaşımda ciddi sorunlar yaşıyor. Konuyu birçok kez Darende Belediyesine iletmelerine rağmen çözüm bulamayan bölge halkı ise kürekleri alarak yolu kendileri yaptı.

Mezranın yolunda oluşan çukurları dolduran köylüler, Darende Belediyesine tepki göstererek hizmet gelmediğinden şikayetçi oldu.

MALATYA 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 05:54

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