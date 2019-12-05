Darende'de mevsimin ilk karı yağdı

Malatya’yı etkisi altına alan kar yağışı Darende ilçesinde de etkili olmaya başladı.

İlçede sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı ile ulaşımda zaman zaman aksamalar meydana geldi. Yağışın devam ettiği ilçede yüksek kesimlerde kar kalınlığı 10 santime ulaşırken, kar yağışı en çok çocukları ve çiftçileri mutlu etti. Okul yolunda ve okul bahçelerinde kartopu oynayan öğrenciler, kar yağışının sevincini yaşadı. Bu arada, Darende Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Kasım Gücük, sürücülerin muhtemel kazalara karşı dikkatli olmalarını isteyerek, “Karın etkili olduğu bölgemizde kazaların yaşanmaması için sürücülerin gereken önlemleri almaları gerekmektedir. Hazırlıklıyız ama yine de dikkatli olmalıyız” diye konuştu.

MALATYA 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 05:54

GÜNEŞ 07:21

ÖĞLE 12:22

İKİNDİ 14:52

AKŞAM 17:13

YATSI 18:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.