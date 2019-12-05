Malatya’nın Hekimhan ilçesinde düzenlenen Hadis okuma yarışmada dereceye girenlere ödül verildi.
İlçe Müftülüğünce, 2019 Yılı Mevlidi Nebi Haftası Programı kapsamında liseler arasında düzenlenen Hadis okuma yarışmasında dereceye girenlere ödül verme törenine, İlçe Kaymakamı Ahmet Özdemir, İl Müftüsü Veysel Işıldar, ilçe müftülük yetkilileri, siyasi parti başkanları, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Hadis okuma yarışmasında dereceye girenlere Kaymakam Ahmet Özdemir tarafından çeşitli ödüller verildi.
MALATYA
05 Aralık 2019 Perşembe
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