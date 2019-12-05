CHP Kadına seçme hakkının 85. yıldönümünü kutladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

CHP Kadına seçme hakkının 85. yıldönümünü kutladı

İHA

5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ve Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının verilişinin 85. yıl dönümü dolayısıyla CHP Malatya Kadın Kolları tarafından öğretmenevinde bir etkinlik düzenlendi.

CHP Kadına seçme hakkının 85. yıldönümünü kutladı

5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ve Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının verilişinin 85. yıl dönümü dolayısıyla CHP Malatya Kadın Kolları tarafından öğretmenevinde bir etkinlik düzenlendi.
Etkinliğe CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Güllü Tuncer, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın eşi Hafize Gürkan, HİMYAÇDER Genel Başkanı Ayşe Ece Budan ve Partililer katıldı. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan CHP İl Kadın Kolları Başkanı Güllü Tuncer,” 85 yıl önce Türk kadınına verilen seçme ve seçilme hakkının verildiği günün onur ve gururunu yaşıyoruz. Bugün 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü. Tüm dünya kadınları için çok önemli özel bir gün. Türk kadınının sosyal statüsü, iktisadi ve siyasal yaşama katılması yüce Atatürk'ün öncülük ettiği bir dizi değişiklikle mümkün olabilmiştir” dedi. Kadınlarımıza birçok haklar verilmesine rağmen, bugün dahi kadınlarımızla İlgili birçok sorun ne yazık ki çözülemediğini de ifade eden Tuncer,” Eğitimde eşitsizlik, kız çocuklarının okula gönderilmemesi ve erken yaşta evlilikler devam etmektedir. Çalışma yaşamında, sosyal yaşamda ve siyasette cinsel ayrımcılık ortadan kaldırılamamıştır. Kadınlara yönelik şiddet ve kadın cinayetleri son yıllarda artış göstermektedir her gün bir kadın cinayete kurban verilmektedir. ki gün önce Ordu ilimizde Ceren Özdemir daha öncede birini öldüren cani tarafından katledildi. Biz Cumhuriyet Kadınları; sahip olduğumuz haklarımızı gerektiği gibi kullanmak için var gücümüzle mücadele etmeliyiz. İktidar sahiplerinin haklarımızı gasp etmesine izin vermemeliyiz. Güçlü bir demokrasi tek kişinin egemenliği ile değil; hukukun egemen olduğu çağdaş insan hakları ve özgürlüklerin geçerli olduğu güçler ayrılığının hüküm sürdüğü katılımcı bir yönetimle mümkün olabilir” diye konuştu.
CHP İl Başbakanı Enver Kiraz ise, yaptığı konuşmasında 5 Aralık'ta da demokrasi anlamında kadınlarımızın önemli haklara sahip olduğuna vurgu yaparak,” Cumhuriyetin kuruluşu ile birlikte birçok hak insanımıza da verildiği gibi kadınlarımızın da eşit olma noktasında Mustafa Kemal Atatürk'ün önemli çalışmaları olmuştur. Medeni kanunla nasıl resmi nikah mal varlığında eşit pay alma gibi önemli haklara kadınların sahip olmuşsa, 5 Aralık'ta da demokrasi anlamında kadınlarımız önemli haklara sahip olmuşlardır. 5 Aralık kadınların siyasette var olmasının adıdır. Türkiye Cumhuriyetini Türk erkeği Türk kadını ile birlikte omuz omuza kurdu, kurtuluş savaşı'nı Türk erkeği Türk kadını ile omuz omuza verdi” ifadelerini kullandı.
Birçok Avrupa ülkesinde önce Mustafa Kemal Atatürk Türk kadınına seçme ve seçilme verdiğini ifade eden Kiraz, "Ama bugün geldiğimiz noktada maalesef seçme ve seçilme noktasında Avrupa ülkeleri çok gerisinde kaldığımız gibi AK Parti iktidarı döneminde maalesef kadın haklarında her gün geriye giden, kadına yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin arttığı bir acı dönemi yaşıyoruz. Bir aydınlık dönemde böyle bir karanlık döneme doğru gidiyoruz. Burada bunun önünde duracak olan siz kadınlarsınız” diye konuştu.

MALATYA

05 Aralık 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:54
  • GÜNEŞ 07:21
  • ÖĞLE 12:22
  • İKİNDİ 14:52
  • AKŞAM 17:13
  • YATSI 18:35
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Özel gereksinimli bireylerle kahvaltıda buluşuldu
YEREL HABERLER Özel gereksinimli bireylerle kahvaltıda buluşuldu
CHP'li Aslan'dan kongre daveti
YEREL HABERLER CHP'li Aslan'dan kongre daveti
Malatya’da karla mücadeleye hazır
YEREL HABERLER Malatya’da karla mücadeleye hazır
Şiir Şöleni ilgi gördü
YEREL HABERLER Şiir Şöleni ilgi gördü
Yılda 1 milyon ekmek bağışı
YEREL HABERLER Yılda 1 milyon ekmek bağışı
Kaymakam Teke okulları denetledi
YEREL HABERLER Kaymakam Teke okulları denetledi
Yarışmada dereceye girenlere ödül verildi
YEREL HABERLER Yarışmada dereceye girenlere ödül verildi
“Yaşama Yol Ver” projesi
YEREL HABERLER “Yaşama Yol Ver” projesi
Engellilerin gösterisi ilgi gördü
YEREL HABERLER Engellilerin gösterisi ilgi gördü
Darende'de mevsimin ilk karı yağdı
YEREL HABERLER Darende'de mevsimin ilk karı yağdı
Halter sporunun efsanesi Süleymanoğlu’nun hayatını izlediler
YEREL HABERLER Halter sporunun efsanesi Süleymanoğlu’nun hayatını ...
Malatya'da üretilen 'mor ekmek' ilgi görüyor
YEREL HABERLER Malatya'da üretilen 'mor ekmek' ilgi görüyor
Malatya şehir merkezine mevsimin ilk karı yağdı
YEREL HABERLER Malatya şehir merkezine mevsimin ilk karı yağdı
Belediyesi çalışmayınca, iş vatandaşa düştü
YEREL HABERLER Belediyesi çalışmayınca, iş vatandaşa düştü
Milletvekili Fendoğlu, Malatya’nın taleplerini dile getirdi
YEREL HABERLER Milletvekili Fendoğlu, Malatya’nın taleplerini dile ...
Yeni Malatyaspor’da kayısı ikramlı antrenman
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor’da kayısı ikramlı antrenman
Yeşilyurt Belediyespor’dan taraftara çağrı
YEREL HABERLER Yeşilyurt Belediyespor’dan taraftara çağrı
Ağaçları devirip karşı şeride geçti: 1 yaralı
YEREL HABERLER Ağaçları devirip karşı şeride geçti: 1 yaralı
Hastanede engelli personeller ile kutlama
YEREL HABERLER Hastanede engelli personeller ile kutlama
Kumar oynayanlar yakalandı
YEREL HABERLER Kumar oynayanlar yakalandı
Milletvekili Kahtalı’dan muhtarlara ziyaret
YEREL HABERLER Milletvekili Kahtalı’dan muhtarlara ziyaret
Battalgazi Belediye Meclisi toplandı
YEREL HABERLER Battalgazi Belediye Meclisi toplandı
Öğrencilere çorba ikramı
YEREL HABERLER Öğrencilere çorba ikramı
Engelliler için öğrenciler program düzenledi
YEREL HABERLER Engelliler için öğrenciler program düzenledi
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X