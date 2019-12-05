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CHP'li Aslan'dan kongre daveti

İHA

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Akçadağ İlçe Başkanı Ali Aslan 23 Aralık 2019 tarihinde yapılacak olan ilçe kongresine tüm ilçe halkını davet etti.

CHP'li Aslan'dan kongre daveti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Akçadağ İlçe Başkanı Ali Aslan 23 Aralık 2019 tarihinde yapılacak olan ilçe kongresine tüm ilçe halkını davet etti.
CHP'de önümüzdeki günlerde başlayacak olan kongre süreciyle ilgili olarak açıklamalarda bulunan Aslan, 23 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirilecek olan ilçe kongresine tüm ilçe halkını davet etti.
Şenlik havasında bir kongre süreci geçireceklerini kaydeden Aslan," Akçadağ ilçe Kongremizi 23 Aralık 2019 Pazartesi günü saat 10.00’da Akçadağ Öğretmenevi’nde gerçekleştireceğiz.Kongremiz çoğunluğun sağlanamaması durumunda aynı gündemle aynı adreste 24 Aralık 2019 salı günü saat 10.00’da tekrar gerçekleştirilecektir.Ben kongremizin şimdiden partimize ilçemize ülkemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" diye konuştu

MALATYA

05 Aralık 2019 Perşembe

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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