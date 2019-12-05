Yeşilyurt'ta karla mücadele

Malatya Yeşilyurt ilçesinde karla mücadele ekipleri, kar yağışıyla birlikte daha önce yapılan planlama doğrultusunda kentin dört bir tarafında kar temizleme çalışmaları yürütüyor.

Malatya’da sabah saatlerinde başlayan kar yağışından vatandaşların olumsuz yönde etkilenmemesi amacıyla Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın talimatıyla oluşturulan karla mücadele ekipleri, ilçede karla mücadele çalışması başlattı. Kaldırımlarda ve yollarda oluşabilecek buzlanmanın önüne geçmek için kar küreme ve tuzlama çalışması yürüten ekipler, özellikle yaya trafiğinin yoğun olduğu resmi kurumların önü, otobüs durakları ve çevreleri ile kalabalık caddelerde kar temizleme çalışması gerçekleştiriyor.

Kış mevsiminin getirdiği iklim şartlarına göre belediye olarak gerekli tedbirleri aldıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, öncelikle vatandaşların sıkça kullandığı güzergahları temiz tutabilmek için yoğun şekilde çalıştıklarını, bu doğrultuda ekiplerin koordineli ve titizlikle çalıştıklarını kaydetti. Çınar, “Meteorolojiden aldığımız hava tahmin raporları doğrultusunda kar temizleme çalışmalarına yönelik gerekli planlamaları yapıp, ekiplerimize görevlerini tevdi etmiştik. Bugünde sabah saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte karla mücadele ekiplerimiz çalışmalara başladılar. Yolların açık tutulması ve vatandaşlarımızın rahat bir kış geçirmesi amacıyla çalışmalarımızı büyük bir titizlikle sürdüreceğiz. Mevsimsel yağışlar yeteri kadar olmalı ki, bol ve bereketli bir ürün dönemi yaşayabilelim. Onun içindir ki temennimiz mevsim yağışlarının bölgemizde devam etmesidir. Kar, Cenabı Allah’ın bir lütfu, nimeti ve güzelliğidir. Kar, tarımsal alanlarımızın daha verimli olmasını sağlayan en güzel yağış olmakla birlikte barajlarımızı ve göletlerimizdeki doluluk oranının artmasına vesile olmaktadır. Yüce Rabbimize bu nimetinden dolayı ne kadar hamd etsek azdır. Hemşehrilerimizin yağın karın sadece güzellikleriyle karşı karşıya kalmaları, güzel vakit geçirmeleri ve kart topu oynayarak bu güzelliği hep birlikte paylaşmaları adına ilçemizin dört bir tarafında 24 saat boyunca kesintisiz hizmet sunmaktayız. Kar yağışı devam ettikçe temizleme ve tuzlama çalışmaları da aralıksız devam edecektir. Yoğun mesai içerisinde olan tüm çalışma arkadaşlarıma kolaylıklar dilerken kendilerine teşekkür ediyorum. Bu arada kış şartlarının yaşandığı şu günlerde sürücülerimizin trafikte rahat ilerleyebilmeleri adına araçlarına kar lastiği takmaları ve aynı zamanda araçlarında takoz, zincir ve çekme halatı bulundurmalarını özellikle istirham ediyoruz. Vatandaşlarımızın da toplu taşıma araçlarını bu dönemde daha fazla tercih etmelerini istiyoruz" diye konuştu.

“Çekgönder”

Başkan Çınar, vatandaşların kar yağışından sonra oluşabilecek sıkıntıları belediyenin resmi internet sitesinde faaliyete geçen ‘ÇekGönder’ uygulaması başta olmak üzere 444 8 910 nolu Çağrı Merkezi ile 0532 100 8 910 nolu Whatsapp hattına bildirmelerini istedi.

MALATYA 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 05:54

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