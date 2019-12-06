Malatya 1. Amatör Küme Futbol Ligi’nde 3. hafta heyecanı

Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi 3. hafta heyecanıyla devam edecek.
A Grubunda Hekimhan Girmanaspor, B Grubu’nda ise Arapgirspor’un liderliği elinde bulundurduğu 1. Amatör Kümede 3. hafta müsabakaları da nefes kesecek.
Malaya 1. Amatör Küme Büyükler Ligi’nde 3. Haftanın programı şöyle:
"Battalgazi Belediyespor Ataköyspor, Malatyagücü Malatyaspor, Hekimhan Belediyespor Orduzuspor, Demirspor Hekimhan Girmana, Kale Gençlerbirliği Darendespor, Akçadağspor Sanayispor, Arapgirspor 1966 Malatya Gençlik."
MALATYA
06 Aralık 2019 Cuma
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