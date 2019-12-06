Doğanşehir'de okullara kar tatili

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinin tamamında, Akçadağ ilçesinin ise bazı bölgelerinde okullar kar yağışı nedeniyle 1 gün tatil edildi.

Kar yağışının etkisi altına giren Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde kaymakamlık tarafından alınan karar ile olumsuz hava koşulları ve elektriklerin kesik olması nedeniyle tüm okulların 1 gün tatil edildiği duyuruldu. İlçede eğitimöğretim, hafta sonu tatilinin ardından 9 Aralık Pazartesi günü devam edecek.



Akçadağ’da kısmi tatil

Öte yandan kar yağışının yoğun olduğu ilçelerden Akçadağ’da da bazı okullarda eğitime 1 gün ara verildi. Kaymakamlık tarafından alınan karar ile ilçeye bağlı Kürecik, Esenbey, Levent ve Kozluca'daki okulların bugün tatil edildiği açıklandı.

MALATYA 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 05:55

GÜNEŞ 07:22

ÖĞLE 12:22

İKİNDİ 14:52

AKŞAM 17:13

YATSI 18:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.