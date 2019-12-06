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Polisten ‘tombala’ operasyonu

İHA

Malatya'da 'Tombala' tabir edilen oyun ile kumar oynanan bir iş yerine düzenlenen operasyonda, 37 şahsa 11 bin 840 TL idari para cezası kesildi.

Polisten ‘tombala’ operasyonu

Malatya’da ‘Tombala’ tabir edilen oyun ile kumar oynanan bir iş yerine düzenlenen operasyonda, 37 şahsa 11 bin 840 TL idari para cezası kesildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği koordinesinde Tombala oynatılan yerlere karşı yapılan çalışmalarda, Halfettin Mahallesi Aslantepe Caddesinde ruhsatsız bir işyerine operasyon düzenlendi. Operasyonda Tombala tabir edilen oyunla kumar oynandığı tespit edilen iş yerinin işletmecisi olan 1 şüpheli şahıs hakkında ‘Kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak’ suçundan adli işlem yapıldı. Kumar oynadığı görülen 37 şahsa ise 11 bin 840 TL idari yaptırım karar tutanağı düzenlendi. Ayrıca şüpheliler arasında Malatya 11. Asliye ceza mahkemesi tarafından "Alkol ve uyuşturucu maddenin etkisi altında araç kullanma" suçundan aranan T.Y. isimli bir kişi de yakalanarak Aranan Şahıslar Büro amirliğine teslim edildi.
Hırsızlık şüphelisi yakalandı
Öte yandan önceki gün gece saatlerinde Malatya’da bir evde yaşanan hırsızlık olayı ile ilgili başlatılan çalışmalar sonrasında, olayı gerçekleştiren T.Y. isimli şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

MALATYA

06 Aralık 2019 Cuma

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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