112 tarafından ilk yardım programı düzenlendi

Alış veriş merkezindeki görevlilere, maket üzerinde ilk yardım uygulaması yapıldı.

112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kapsamında , Malatya Park AVM’de düzenlenen etkinlikte, Malatya İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Sağlık Hizmetleri personelleri tarafından eğitim programı düzenlendi.

Alış veriş ve yaşam merkezinde görev yapanlara, maket üzerinde ilk yardım uygulaması yapıldı. Sağlık Görevlileri maket üzerinde uygulama yapıp, rahatsızlık geçiren vatandaşa ilk etapta nasıl müdahale edilmesi gerektiğini anlattılar. Rahatsızlık geçiren vatandaşa bir yandan müdahale ederken, diğer yandan 112’nin aranmasını isteyen eğitim veren sağlık görevlileri, alış veriş merkezinde görev yapanların nasıl davranmaları gerektiğini dile getirdiler.

Malatya İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Kemal Şener, İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Serdar Derya ve Acil Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Osman İçel de, programı takip etti.

MALATYA 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 05:55

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