Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Bakan Pekcan'dan Arapgir standına ziyaret

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan Ankara'daki Türkiye Kooperatifler Fuarı'ndaki Arapgir standına ziyaret.

Ankara'da gerçekleştirilen fuar açılışına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile 171 kooperatifin temsilci ve üyeleri katıldı. Yapılan açılış konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, fuardaki stantları gezerek ürünler hakkında bilgi aldı. Gıdadan el sanatlarına birbirinden farklı ürünlerin sergileneceği Fuara katılım sağlayan Arapgir Turizm Geliştirme Kooperatifi standını ziyaret eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'a Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu tarafından Türkiye bitki çeşitliği kategorisinde coğrafi işaret belgesi alan ilk ürün olan Arapgir’in mor reyhanı hakkında bilgilendirme yapıldı. AK Parti MKYK Üyeleri ve Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci ve Öznur Çalık'ında eşlik ettiği stant ziyaretinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan mor reyhan şerbetinin tadına baktı.

Arapgir'in de tanıtıldığı fuar, 8 Aralık'ta sona erecek.

MALATYA 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 05:55

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