Öğrenciler depremi eğlenerek öğrendi

Öğrenciler, Deprem Eğitim Simülasyon Merkezi ve Bilim Atölyesinde eğelenerek öğrendiler.

Malatya Yeşilyurt Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Deprem Eğitim Simülasyon Merkezi ve Bilim Atölyesi, kapılarını Özel Mimar Sinan Bilim ve Teknoloji Kolejine açtı.

Özel Mimar Sinan Bilim ve Teknoloji koleji öğrencilerine Coğrafya dersi öğretmeni ve Sivil Savunma ve Kriz Komisyonu tarafından öğrencilerin bilinçlendirilmesi ve depremden korunma yöntemlerini uygulayarak pekiştirmeleri amacıyla 4 gün “Malatya Deprem Eğitim Simülasyon ve Bilim Atölyesi’ne” gezi düzenlendi. Simülasyon eğitiminde; depremin oluşum mekanizmasına yönelik hazırlanmış modeller ile depremin nasıl oluştuğu gösterilirken, önlem alındığında depremin doğal afete dönüşmeyeceği konusunda farkındalık oluşturuldu. Okulun Kurucusu Ahmet Polat Kaya yaptığı açıklamada, “Bölgemizin deprem kuşağında yer alması nedeniyle bu yönde ki teorik ve pratik eğitimler büyük önem taşımaktadır. Öğrencilerimizin doğal afetler ve deprem konusunda bilgilenmeleri ve bilinçlenmeleri için bu tür çalışmalar her açıdan değerli ve kıymetlidir. Eğlenerek öğrenmenin ayrıcalığını yaşayan çocuklarımızı tebrik ediyor, öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Polat, Deprem Simülasyon Merkezinde öğrenciler için eğlenerek öğrenme ortamı oluşturan yetkililere teşekkür etti.

MALATYA 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 05:55

GÜNEŞ 07:22

ÖĞLE 12:22

İKİNDİ 14:52

AKŞAM 17:13

YATSI 18:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.