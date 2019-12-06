Milletvekili Fendoğlu, kırsal mahallelerin sorunlarını dile getirdi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, kırsal mahallelerin sorunlarını dile getirdi.

Milletvekili Mehmet Fendoğlu, TBMM’de yaptığı konuşmada, Doğanşehir ilçesi Elmalı, Savaklı, Kapıdere,Gövdeli ve Küçüklü mahallesindeki problemleri dile getirdi. MHP Milletvekili Fendoğlu konuşmasında, “Malatya Doğanşehir ilçemiz Elmalı Mahallesi'nde kadastro çalışmalarıyla ilgili sıkıntılar nedeniyle vatandaşlar tapularını alamamış ve tapularını alamadıkları için de tarımsal faaliyetlerini yapamamaktadır. MalatyaGaziantep yolu üzerinde bulunan Savaklı Mahallesi'nde ana yolda aydınlatma olmadığından, mahalleyi ikiye bölen kara yolundan dolayı karşıdan karşıya vatandaşların geçmesi için geçide ihtiyaç vardır. DoğanşehirKapıdere yolunun yenilenmesi gerekiyor ve bu hattın eski İpek Yolu üzerinden tekrardan açılması önem arz etmektedir. Kapıdere, Gövdeli, Küçüklü ve Kahramanmaraş'ın Tatlar köyünün olduğu bölgede kanalizasyon temiz suya karışıyor. Buradaki halkın fosseptik ve arıtma kanalı talebi vardır" dedi.

MALATYA 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 05:55

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