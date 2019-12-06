Malatyalı esnaftan ‘Efsane Cuma’ kampanyası

Malatya’da sebzemeyve pazarında esnaf ‘Efsane Cuma’ kampanyası başlattı.

Gün boyu satış yapan esnaf, hem indirim yaptı hem de Cuma’nın ‘kara’ değil mübarek bir gün olduğunu dile getirdiler. Esnaf İrfan Yılmaz, “Cuma günü mübarek bir gündür. Müslümanların kutsal bir günü kara olarak adlandırılmasına tepki gösterdik. Kutsallarımıza böyle saldırılmasını istemiyoruz” dedi.

Yıl başına kadar her cuma indirim yapacaklarını dile getiren Yılmaz, vatandaşlarında kendilerine destek verdiğini söyledi. Pazardan alışveriş yapan vatandaşlar da, kampanyaya destek verdi.

MALATYA 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 05:55

GÜNEŞ 07:22

ÖĞLE 12:22

İKİNDİ 14:52

AKŞAM 17:13

YATSI 18:35

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