Malatya'da kumar oynatan iş yerine baskın

Malatya'da kumar oynatıldığı belirlenen bir iş yerine düzenlenen operasyonda kumar oynadıkları iddia edilen 4 şahsa idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgilere göre; Battalgazi ilçesine bağlı Büyük Hüseyinbey Mahallesi Cezmi Kartay Caddesi üzerinde bulunan bir işyerinde kumar oynatıldığı ihbarı alan polis ekipleri iş yerine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonunda, 4 şahsa bin 280 TL para cezası uygulanırken, işletme sahibi V.K.'ye mevzuat gereğince işlem yapıldı. Ayrıca operasyonda kumar parası olduğu belirlenen 300 TL de muhafaza altına alındı.

MALATYA 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 05:55

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