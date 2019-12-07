Akçadağ Ören Mahallesi iki muhtarlığa ayrılıyor

Malatya'nın Akçadağ ilçesine bağlı Ören Mahallesi iki ayrı muhtarlığı ayrılıyor.

Akçadağ'ın en büyük mahallelerinden biri olan Ören Mahallesi, Ören ve Hisardere olmak üzere iki ayrı muhtarlığa ayrılıyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ören Mahalle Muhtarı Birol Çirkin, "Malatya'nın Büyükşehir statüsüne kavuşmasının ardından belde statüsünü kaybederek mahalleye dönüşen Ören Mahallemiz ilçemizin en büyük mahallerinden biri olmasıyla birlikte yerleşimin dağınık olması nedeniyle vatandaşlarımızın talep ve isteklerini yetişmekten zorluk çekiyorduk. Bu kapsamda 2 binin üzerinde bir nüfusa sahip mahallemizin 2 ayrı muhtarlığa ayrılması için Akçadağ Belediyesi ile ilgili resmi kurumlara başvurularımızı yaptık.Konu bugün gerçekleştirilen Akçadağ Belediye Meclis toplansın da gündeme alındı ve oy birliği ile Ören Mahallesi'nin Ören ve Hisardere Mahalle Muhtarlıkları olarak iki ayrı Muhtarlığa dönüştürülmesi yönünde belediye meclisi karar aldı. Diğer yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından önümüzdeki aylarda Hisardere mevkiinde seçime gidilerek Hisardere için Muhtarlık seçimi yapılacak.Akçadağ Belediye Meclis üyelerinin konuya göstermiş olduğu duyarlıktan dolayı hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum inşallah Ören ve ilçemizi için hayırlı bir gelişme olur "diye konuştu

MALATYA 07 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 05:55

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