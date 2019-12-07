İnönü Üniversitesi ve işbirliği ile eğitim fakültesi öğrencilerine yönelik düzenlenen seminere katılan Mercan Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Özcan Mercan, “Başarı çok çalışmaktan geçer” dedi.

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Mustafa Necati Konferans Salonunda düzenlenen ‘İş hayatına ne kadar hazırsınız’ seminerinde Eğitimci Özcan Mercan, öğrencilerle buluştu. Öğrencilerle başarılarının sırrını paylaşan Mercan, ‘Başarı, azim ve kararlılık ile çok çalışmaktan geçer’ dedi. İnsanların iş hayatlarında başarıyı yakalamak için sadece bir diplomaya sahip olmanın yeterli olmadığını dile getiren Mercan, değişen dünyaya ayak uyduran ve zamanı iyi planlayan insanların daha iyi konumlarda olacağını vurguladı. İşKur aracılığı ile ortalama 4 bin 500 lisans mezunu öğrencinin iş aradığını ifade eden Mercan, bir iş sahibi olabilmek için kriterlerin ne olduğunu anlattı. Çeyrek asırlık eğitimci kimliği ile sektörde 150’den fazla istihdam sağladıklarını anlatan Mercan, bir işveren olarak öğrencilere başlamaları gereken kariyer basamağında neler yapmaları gerektiğini paylaştı. Öğrencilere bu basamakları çıkabilmek için erken başlamalarının ve kendilerini yetiştirmelerinin önemli olduğunu ifade eden Mercan, "İş hayatı teorik bilgilerden ibaret değildir. Uygulamalı olarak erken süreçte başlamak, ister devlet kadrosunda ister özel sektörde çalışın sizin için kariyerin en önemli basamağıdır. En büyük tecrübe yaşanılmış tecrübedir" diye konuştu.

Programın sonunda soru cevap bölümünde öğrencilerden gelen soruları da yanıtlayan Mercan, “Erken kalkan tez yol alır” sözüyle semineri sonlandırdı.

MALATYA 07 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 05:55

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