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YORUM KURALLARINI OKUDUM

BtcTurk Yeni Malatyaspor - Demir Grup Sivasspor maçının ardından

DHA

Süper Lig'in 14'üncü haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor evinde Demir Grup Sivasspor'a 3-1 yenildi.

Süper Lig'in 14'üncü haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor evinde Demir Grup Sivasspor'a 3-1 yenildi.
Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, oynayacakları 3 maçları olduğunu kaydederek, "Bizim için 3 final maçımız var bu maçları kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağız. İlk maçımız da Fenerbahçe ile o yüzden tek düşüncemiz kalan 3 maçı da en iyi şekilde bitirip, ikinci yarıya da en iyi şekilde hazırlanıp, yolumuza bakacağız" dedi. 
RIZA ÇALIMBAY: SAHAMIZDA NASIL OYNUYORSAK, DEPLASMANDA DA ÖYLE OYNUYORUZ
Çalımbay, karşılaşmanın çok zor olacağını ve iyi bir takıma karşı oynayacaklarını bildiklerini anlatan Çalımbay, şöyle devam etti: "Zor bir maç geçeceğinden emindik, ona göre de tedbirlerimizi aldık ve oynadık. Sahamızda nasıl oynuyorsak, deplasmanda da öyle oynuyoruz. Deplasmanlarda ayrıca daha çok pozisyona giriyoruz. Bugün de güzel pozisyonlar yakaladık. Son paslarımızda biraz hatalar yaptık ama iyi bir takıma karşı çok iyi bir galibiyet aldık. Takımımdan çok memnunum. Ne dediysek herkes elinden gelen bütün gayreti gösterdi taktik olarak. Tabii ki burada çok tehlikeli oyuncuları var, onlara göre de tedbir almıştık ve futbolcularım hiçbir zaman oyun disiplinini bozmadılar. O yüzden de iyi bir galibiyet aldık. Hakikaten hepsiyle gurur duyuyorum. Gerçekten sezon başından bu zamana kadar mükemmel bir şekilde grafik çiziyoruz. Bulunduğumuz konum şu anda çok iyi ama önemli olan tabii ki onun sonunu iyi bir şekilde getirmek. Oynayacağımız 3 maçımız var. Bizim için 3 final maçımız var. Bu maçları kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağız. İlk maçımız da Fenerbahçe ile o yüzden tek düşüncemiz kalan 3 maçı da en iyi şekilde bitirip, ikinci yarıya da en iyi şekilde hazırlanıp, yolumuza bakacağız."
"ŞAMPİYONLUK KONUŞMAK İÇİN ÇOK ERKEN"
Bir gazetecinin "Sivasspor, önceki yıllarda da Şampiyonlar Ligi oynamıştı, bu sezon iyi gidiyor, şampiyonlukla ilgili ne düşünüyorsunuz" sorusuna, "Bu bize yetmez. Hem oynadığımızı oyun olsun hem diğer yönlerden olsun bu bizi şampiyonluğa götürmez. Bizim bir kere her şeyden önce daha iyi oynamamız, daha iyi işler yapmamız, daha çok mücadele etmemiz gerekiyor ve her yönden hazır olmamız gerekiyor. Onun için şampiyonluk konuşmak bence çok çok erken. Zaten dediğim gibi bu şartlar bizi şampiyonluğa kesinlikle götürmez. Onun için de hem oyun için olarak daha yüksek tempoda oynamamız gerekiyor. Gerçi biz galip geldiğimiz her maçta iyi oynadık ama yine de üstüne çıkmamız gerekiyor. Eğer onları yapabilirsek dediğiniz gibi iyi yerlere geliriz" şeklinde yanıt verdi.
"TAKIMIMI BOZMAK İSTEMİYORUM"
"Devre arası takviye  düşünüyor musunuz" sorusuna yanıt veren Çalımbay, "Takımımı bozmak istemiyorum. Bir de tabii ki takımdaki dengeyi de bozmak istemiyorum maddi açıdan. Şu anda kulübümüz belki de maddi açıdan sıkıntı yaşamayan kulüplerin başında geliyor, hiçbir arkadaşımızın maddi açıdan hiçbir sıkıntısı yok. Bu çok güzel bir şey. Buralara tekrar oyuncu yığmak veya çok çok pahalı oyuncular var, bence kulübe zarar verir. Mütevazı bir kadromuz var, güzel de gidiyoruz belki ihtiyacımız olursa bir, iki tane olabilir. Onun dışında takımdaki dengeyi bozmak istemiyorum" yanıtını verdi.
SERGEN YALÇIN: KAYBETTİĞİMİZ İÇİN ÜZGÜNÜZ
BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Demir Grup Sivasspor'un haklı bir galibiyet aldığını ifade ederek, "Kötü bir oyunla mağlup olduk. Bana göre hak ettiğimiz bir mağlubiyetti. Ligde bu tür mağlubiyetler oluyor. Her zaman kazanamıyorsunuz" dedi. 
Yalçın, Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında aldıkları mağlubiyet sonrası yaptığı açıklamada, "Sivasspor´u tebrik etmek lazım. Bana göre hak edecek bir oyun oynayıp, haklı bir galibiyet aldılar. Bizden çok daha fazla mücadele ettiler. Daha fazla koştular, daha organizelerdi. Doğal olarak oyunu kaybettik" ifadelerini kullandı. 
Karşılaşmanın son 20-25 dakikasında Eren´in sakatlanması sonrası sahada 10 kişi kaldıklarını kaydeden Yalçın, "Erken hamle yaptık biraz. Artık 3-1´den sonra 10 kişiyle çok oyunu çevirebilecek bir durumumuz yoktu. Öncelikle kaybettiğimiz için üzgünüz. Bu maçtan çıkarmamız gereken dersleri çıkarıp, bundan sonraki kalan 3 lig, 1 kupa maçında iyi oyun oynayıp, tekrar bir geri dönüş yakalamak zorunda olduğumuzu düşünüyorum" diye konuştu.
"EN İYİ ŞEKİLDE İLK YARIYI BİTİRMEK İSTİYORUZ"
Demir Grup Sivasspor karşılaşması öncesi ligde oynadıkları 7 karşılaşmada mağlup olmadıklarını hatırlatan Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kötü bir oyunla mağlup olduk. Bana göre hak ettiğimiz bir mağlubiyetti. Ligde bu tür mağlubiyetler oluyor. Her zaman kazanamıyorsunuz. Sezonu erken açtık, oyuncularımızın tempolarının düşmesi gayet normal. Biz bu düşüşü zaten bu haftalarda teknik ekip olarak bekliyorduk. 'Bu düşüşü nasıl engelleriz, nasıl bunun altından kalkarız' diye aramızda çok konuştuk ama bazen bazı şeyleri engellemek maalesef çok kolay olmuyor. Ama bugün itibarıyla özellikle takım savunması ve bireysel savunma, koşu mesafeleri, birlikte hareket anlamında sıknıtılı bir müsabaka oldu. Bu maçtan çıkarmamız gereken dersleri biz ve oyuncularımız çıkarak. Kalan 3 maça iyi hazırlanıp, en iyi şekilde ilk yarıyı bitirmek istiyoruz."
"AYAKTA KALAN 2-3 OYUNCU VARDI"
Bir gazetecinin "Stoperlerde sorun mu vardı da Robin'i stopere çektiniz" sorusuna Yalçın, "Hadebe 10-11 gündür yoktu, kupa maçında oynattık. O, biraz düşüş yaşadı. Ülkeye pasaporttan dolayı gelemedi, o yoktu. Mina vardı, onu kullanabilirdik. Mina´yı geçen hafta kullandık, kupada da oynattık. Onu da haftalardır kenarda bekletiyorduk. Bugün böyle bir karar verdik ama Robin Mustafa ikilisi bizde bundan önce de oynadılar. Robin, Mustafa, Mina ve Hadebe dört tane stoper bölgesi oyuncumuz var. Robin´i hem orta saha hem de stoper olarak kullanabiliyoruz. Bugün böyle bir tercih yaptık ama oynanan kötü oyunu, alınan mağlubiyeti çok bireysel olarak değil de takım olarak aldığımızı düşünüyorum. Çünkü oynayan oyuncularımızdan maalesef ayakta kalan 2-3 oyuncumuz vardı, diğer oyuncularımız beklediğimiz performansın çok altındaydılar. Oluyor sezon içerisinde böyle maçlar. Biz bundan sonra nasıl kazanırız, nasıl oynamalıyız, bundan ne çıkarmalıyız artık onu düşüneceğiz. Üzgünüz kaybettiğimiz için ama sezon içerisinde böyle maçlar oluyor. İçeride kaybettiğimiz için üzgünüz. İyi bir oyun oynamadık. Takım halinde iyi bir oyun oynamadık, o açıdan çok üzgünüz ama inşallah telafi ederiz" yanıtını verdi. 
Yalçın, bir başka gazetecinin, "Takımda bir huzursuzluk var mı" sorusuna ise "Takım içinde bize yansıyan ya da gördüğümüz herhangi bir huzursuzluk yok. Takımda arkadaşlık, birlik ve beraberlik gayet iyi. Şimdiye kadar oyuncular arasında hiçbir sorun olmadı. Bugün Acquah oyun içerisinde bir tartışma yaşadı ki oyun içerisinde oyuncuların böyle tartışmaları normal, olabilir. Bir iki oyuncu, 'Nasıl böyle pas hatası yapıyorsun' diye kızdılar ki oyuncular arasında böyle şeyler olur" şeklinde yanıt verdi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Rıza Çalımbay'ın açıklaması
Sergen Yalçın'ın açıklaması

MALATYA

07 Aralık 2019 Cumartesi

  • İMSAK 05:55
  • GÜNEŞ 07:23
  • ÖĞLE 12:23
  • İKİNDİ 14:52
  • AKŞAM 17:13
  • YATSI 18:35
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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