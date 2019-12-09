"Teknoloji Bağımlılığı" konferansı düzenlendi

Malatya İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Barış Yılmaz, teknolojiyi nerede ve ne kadar kullanmak gerektiğinin önemli olduğunu söyledi.

İnönü Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Teknolojileri Topluluğu (YEMİT) tarafından Malatya 91.000 Dev Öğrenci Ortaokulu’nda "Teknoloji Bağımlılığı" hakkında konferans düzenlendi.

Konferansa, İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Barış Yılmaz, Yeni Medya ve İletişim Teknolojileri Topluluğu yönetim kadrosu ve ortaokul öğrencileri katıldı.

Konferansa konuşmacı olarak katılan İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Barış Yılmaz, öğrencilere teknoloji bağımlılığının zararlarından bahsetti. Yılmaz, iletişim çağına ayak uydurabilmek için teknolojinin hayatımızın içinde olması gerektiğini, fakat bunu yaparken de teknolojiyi nerede ve ne kadar kullanmak gerektiğinin bilinmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Teknoloji bağımlılığını en aza indirmek için neler yapılabileceğini anlatan Barış Yılmaz, teknolojik aygıtlarla geçirilen zamanın, sürekli olarak değiştirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Yılmaz, "Teknolojik aygıtları ve günlük internet kullanım saatlerini değiştirin mesela, her gün eve gittiğinizde ilk işiniz bu olmasın. Bir rutin alışkanlık haline gelmesin, farklı saatlerde kullanın. Günlük program dahilinde bu gün benim yarım saat vaktim var o yüzden ben eve gider gitmez o yarım saati kullanacağım diye düşünmeyin. O saati sürekli değiştirin, bir gün sabah kullanın diğer gün öğlen ve bir sonraki gün akşam kullanarak, farklı saat dilimlerinde kullanmaya başlayın" dedi.

Öğrencilerin Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Barış Yılmaz’a sorduğu soruların ardından konferans sona erdi. Yeni Medya ve İletişim Teknolojileri Topluluğu Başkanı Mustafa Canpolat da yaptığı açıklamada, gerçekleştirdikleri etkinliklerin öneminden bahsederek, "Şehir ve üniversitenin birbiriyle etkileşim halinde olması gerekir. İnönü Üniversitesi gerçekten çok değerli akademisyenleri bünyesinde barındırıyor. Bu bağlamda Yeni Medya ve İletişim Teknolojileri Topluluğu olarak şehir ve üniversite arasında köprü olmayı kendimize misyon olarak görüyoruz. Bugün teknoloji bağımlılığına dikkat çekmek için ortaokul öğrencileriyle bir araya geldik" diye konuştu.

MALATYA 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:57

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