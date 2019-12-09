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‘Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın’ etkinliği düzenlendi

İHA

Malatya Yeşilyurt Belediyesi ile İl Emniyet Trafik Şube Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan 'Yaya Öncelikli Trafik' kampanyası kapsamında 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' etkinliği gerçekleştirildi.

‘Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın’ etkinliği düzenlendi

Malatya Yeşilyurt Belediyesi ile İl Emniyet Trafik Şube Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan ‘Yaya Öncelikli Trafik’ kampanyası kapsamında ‘Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın’ etkinliği gerçekleştirildi.
Altın Kayısı Bulvarındaki özel bir kolejin ön tarafında bulunan yol güzergahında gerçekleşen etkinliğe katılan çocuklar, yaya geçidinde durdukları sürücüleri, yayalara yol vermeleri konusunda bilgilendirmeler yaparken, trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek amacıyla mini bir futbol maçı yaparak farkındalık oluşturdu. Trafik geçişlerinde sürücülerin daha dikkatli olabilmesi için farkındalık oluşturmak adına bir araya gelerek hem futbol maçı oynayan hem de yoldan geçen sürücülere uyarılarda bulunan minik öğrenciler ise, yaya geçişi uygulamasının çok güzel olduğunu ve sık sık yapılması gerektiğini ifade etti. ‘Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın’ etkinliğiyle toplumda farkındalık meydana getirmeye çalıştıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü İbrahim Bingöl ise, "Yeşilyurt Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar’ın talimatıyla sosyal ve sportif hizmetlerde farkındalık oluşturan çalışmalarımıza bir yenisini daha ekledik. İçişleri Bakanlığımız tarafından başlatılan ‘Yaya Öncelikli Trafik’ kampanyası kapsamında ‘Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın’ etkinliği düzenleyerek trafik geçişlerinde sürücülerin daha dikkatli olabilmesi için farkındalık oluşturmaya çalıştık. İl Emniyet Trafik Şube Müdürlüğümüzün de katkı sağladığı etkinliğe katılan çocuklarımız yoldan geçen sürücülere daha dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunurken kendi aralarında yaptıkları mini futbol maçıyla trafikte yaya önceliğinin yaşam önceliğiyle eş değer olduğunu ön plana çıkardılar. Mevsimsel şartlardan dolayı yollarda görüş mesafesi zaman zaman düşüyor, bundan dolayı sürücülerimizin daha dikkatli olmalarını, yol geçişlerinde yayalara öncelik tanımalarını istiyoruz. Yaya ölümlü kazaların en aza indirilmesi, sağlıklı ve güvenli bir trafik akışının sağlanması, toplumun yaya önceliği konusunda bilinçlendirilmesi ve insan hayatının her şeyin önünde tutulması için çok verimli ve güzel bir etkinlik düzenledik. Can güvenliğinin artırılması için düzenlediğimiz etkinliğimize destek veren buradaki kolejimizin müdürüne, öğretmenlerimize ve erken yaşlarda trafik konusunda duyarlı bir davranış sergileyerek büyüklere örnek olan minik öğrencilerimize ve trafik polislerimize teşekkür ediyorum. Belediye olarak sosyal aktivitelerle halkımızla iç içe olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.
Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü İbrahim Bingöl, etkinliğe katılan öğrencilere, çeşitli hediyeler verdi.

MALATYA

09 Aralık 2019 Pazartesi

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