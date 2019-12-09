1.Amatör Küme Futbol Ligi’nde liderler haftayı kayıpsız geçti

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Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi’nin 3. haftasında oynanan karşılaşmalar nefes kesti.

Pazar günü oynanan karşılaşmalarda A Grubu lideri Hekimhan Girmanaspor deplasmanda Demirspor’a gol yağdırırken, B Grubu lideri Arapgirspor ise sahasında 1966 Malatya Gençlikspor’u 20’lık net skorla yendi.

Akçadağ Anka Sanayispor müsabakası ise ileri bir tarihe ertelendi.

Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi’nde haftanın görünümü şu şekilde:

Battalgazi Belediyespor 21 Ataköyspor, Malatyagücü 02 Malatyaspor, Hekimhan Belediye 13 Orduzuspor, Demirspor 04 Hekimhan Girmana, Kale Gençlerbirliği 12 Darendespor, Arapgirspor 20 1966 Malatya Gençlikspor

MALATYA 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:57

GÜNEŞ 07:24

ÖĞLE 12:24

İKİNDİ 14:52

AKŞAM 17:13

YATSI 18:35

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