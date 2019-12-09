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Gazeteci Aladağ ailesinin mutlu günü

İHA

Malatya'nın tanınmış gazetecilerinden Ali Aladağ'ın oğlu Uğur Hanbey Aladağ Nesrin Aladağ (Kaya) ile hayatını birleştirdi.

Gazeteci Aladağ ailesinin mutlu günü

Malatya'nın tanınmış gazetecilerinden Ali Aladağ'ın oğlu Uğur Hanbey Aladağ Nesrin Aladağ (Kaya) ile hayatını birleştirdi.
Nikah Sarayı'nda düzenlenen düğün ve nikah töreninde, nikahı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar kıydı. Nikah şahitliklerini ise, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Anavatan Parti eski Milletvekillerinden Münir Doğan Ölmeztoprak, Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyesi Ömer Ekici, MHP Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi (ESKKK) Başkanı Ali Evren, Malatya il Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Hasan Özkan, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Vahap Güner, Minibüsçüler ve Umum Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce, Akçadağ Muhtar Dernek Başkanı Eyüp Gönültaş, , iş insanı Makine Yüksek Mühendisi Osman Nuri Ölmeztoprak, kentte görev yapan basın mensupları ile çok sayıda davetli katıldı.
Nikah töreninde, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, evlenen çiftlere hediyeler de takdim etti.
Nikahın kıyılmasının ardından davetlilere yemek ikramının yapıldığı düğün töreni, fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

MALATYA

09 Aralık 2019 Pazartesi

  • İMSAK 05:57
  • GÜNEŞ 07:24
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  • İKİNDİ 14:52
  • AKŞAM 17:13
  • YATSI 18:35
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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