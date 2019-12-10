Doğanşehir Devlet Hastanesi, 2020’te tamamlanacak

Meteoroloji uyarıyor! Kar ve sağanak var!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde inşaatı devam eden yeni Devlet Hastanesi’nin önümüzdeki yıl hizmete sunulması hedefleniyor.

Malatya İl Sağlık Müdürü. Doç. Dr. Recep Bentli, Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük ve İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanı Dr. Muhammed Duran ile Doğanşehir ilçesinde yapımı devam eden 100 yataklı Devlet Hastanesi ve 10 daireli Personel Lojmanı inşaatında incelemelerde bulundu. Hastane inşaatının durumu hakkında yetkililerden bilgi alan İl Sağlık Müdürü. Doç. Dr. Recep Bentli, hastanenin biran önce tamamlanması için eksikleri not aldı.

İnşaatı devam eden hastanenin 20020 yılında çalışmaların tamamlanarak hizmete açılması hedefleniyor.

MALATYA 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 05:58

GÜNEŞ 07:25

ÖĞLE 12:24

İKİNDİ 14:52

AKŞAM 17:13

YATSI 18:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.