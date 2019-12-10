Malatya'nın 186 mahallesinde ilaçlama yapılıyor

Malatya merkez ve ilçelere bağlı toplam 186 mahallede, bahar aylarında üremeye başlayan larvalar için ilaçlama çalışmaları yürütülüyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bahar aylarında üremeye başlayan larvalar için kış döneminden itibaren önlem almaya başladı. Malatya Büyükşehir Belediyesi, uçucu vektörlere karşı mücadeleyi daha etkili hale getirmek için kışlak mücadelesine devam ediyor. Merkez ilçelere bağlı toplam 186 mahallede 10 personel ve iki araçla ilaçlama çalışmaları yapılıyor. Ekipler, sivrisinek, karasinek ergin ve larvalarının barındıkları ve üreme kaynakları olan bina bodrumları, rögarlar, kapalı kanallar, fosseptik çukurları gibi alanlarda Sağlık Bakanlığından onaylı ruhsatlı ilaçlarla etkin bir mücadele yürütüyor.

Yaz aylarında başlatılan mücadelenin 2019 Kasım ve 2020 Nisan ayları arasında sürdürüleceği belirtildi.

MALATYA 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 05:58

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