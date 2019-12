Gazeteci Bürokrat Kemal Öztürk,” Gelecekte çocuklarımız ve torunlarımız birer dijital köle haline gelecek” dedi.

Malatya İnönü Üniversitesi Hoca Ahmet Yesevi Konferans Salonu’nda Bilim Gençlik ve Fikir (BİLGEF) topluluğu tarafından “Dijital Devrim ve Yeni Medya Düzeni” konferansı düzenlendi. Konferansa konuşmacı olarak katılan Anadolu Ajansı eski genel müdürü Gazeteci Bürokrat Kemal Öztürk, geleneksel medya ve dijital medya konularında tespitlerini dile getirdi. Dijital gelişmenin en önemli özelliklerden bir tanesinin de her yıl dünyanın en büyük şirketlerinin sıralanması olduğuna dikkat çeken Gazeteci Öztürk, “30 sene önce sanayi devriminin ürünü olan birçok şirket vardı. Bugün bakıyorsunuz sıralamaya girenler Google, Apple, Microsoft gibi dijital sektörde çalışan şirketler. Bunlar dünyanın en pahalı ve zengin şirketleri. Devrim kendisini bazı yerlerde gösteriyor. Bu devrim en çok iletişim ve medya alanında etkilerini gösteriyor. Bir süre sonra basılı gazeteleri sadece müzelerde göreceğiz. Çünkü artık kimse gazete okumuyor. Herkes dijital versiyonunu okuyor. Her yıl gazete okuyan kişilerin sayısı düşecek ve zamanla ortadan kalkacak" ifadelerini kullandı. Öztürk, “Dijital devrim tahmin ettiğimizden daha büyük bir etki oluşturdu. Her yerde bunu görebiliyoruz. Mesela WhatsApp konuşmalarında gençler kendi aralarında tamam yerine ‘okey’, olmaz yerine ‘emoji’ kullanıyor. Artık telefondaki emojiyle konuşmaya başladılar. Ne yazık ki bir genci buraya çağırsam sahnede 10 uzun cümle kuramaz. İlk insanlar gibi hep bir emojiyle konuşuyorlar. Alışverişlerin, beğenmelerin, surat asmanın hep bir emojisi oluştu. Bu neye etki edecek biliyor musunuz? Edebiyata etki edecek. Artık uzun romanlar okunmuyor, Twitter’da roman özetleri okunuyor. Bu büyük bir değişim" şeklinde konuştu.

Öztürk, dijital devrimin yan etkilerinin çok büyük olduğuna da dikkat çekerek, "Çok büyük bir devrimin ortasındayız. Bu devrim sanayi devriminden on kat daha güçlü ve yüz kat daha geniş alana yayılmış durumda. Çok hızlı tüketiyoruz. Bu yüzden bu hızı yakalayamıyoruz ve gelecekte çocuklarımız ve torunlarımız birer dijital köle haline gelecek. Yani torunlarımız dijital veriye dönüşecek. Teknolojiyi kullanmazsanız köleleşirsiniz ama öğrenemezseniz de yine köleleşirsiniz" diye konuştu.

MALATYA 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 05:58

GÜNEŞ 07:25

ÖĞLE 12:24

İKİNDİ 14:52

AKŞAM 17:13

YATSI 18:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.