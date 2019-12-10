Okullararası basketbol seçmeleri

Meteoroloji uyarıyor! Kar ve sağanak var!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 2019 yılı faaliyet programında yer alan, 210 Aralık 2019 tarihleri arasında Okullar Arası Gençler B Basketbol İl Seçmesi müsabakaları tamamlandı.

Merkez Spor Salonu’nda yapılan müsabakalar birbirinden çekişmeli geçti. Müsabakalardan sonra yapılan ödül töreninde sporculara kupa, madalya ve başarı belgeleri Spor Şube Müdürü Ömer Dağdelen tarafından verildi. Okullar Arası Gençler B Basketbol İl Seçmesi müsabakaları sonuçları ise şöyle:

Genç Kızlar B

1Konak Anadolu Lisesi, 2Turgut Özal Anadolu Lisesi, 3Malatya Fen Lisesi, 4Beydağı Anadolu Lisesi

Genç Erkekler B

1Beydağı Anadolu Lisesi, 2Özel Malatya Çınar Fen Lisesi, 3Mahmut Çalık Anadolu Lisesi, 4Malatya Fen Lisesi

MALATYA 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 05:58

GÜNEŞ 07:25

ÖĞLE 12:24

İKİNDİ 14:52

AKŞAM 17:13

YATSI 18:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.