Anadolu Yıldızlar Ligi Güreş Grup Müsabakaları

Spor Genel Müdürlüğü’nün 2019 yılı faaliyet programında yer alan, 8 ilden 136 sporcunun katılımıyla Anadolu Yıldızlar Ligi (Analig) Güreş Grup Müsabakaları Elazığ İli 15 Temmuz Şehitleri Spor Salonunda yapıldı.

Malatyalı güreşçiler serbest sitilde 1 altın, 3 gümüş, 3 de bronz madalya alarak takım halinde 2 oldu.

Malatyalı sporcular grekoromen ise sitilde 3 altın, 3 gümüş, 3 broz madalya alarak şampiyon olarak yarı final müsabakalarına katılma hakkı kazandılar. Konu ile ilgili bir açıklama yapan Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan "Elazığ’da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (Analig) Güreş Grup Müsabakalarında sporcularımızın aldığı başarıdan dolayı tebrik eder, yarı final müsabakalarında başarılar dilerim" diye konuştu.

MALATYA 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 05:58

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