Malatya’da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

Meteoroloji uyarıyor! Kar ve sağanak var!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MALATYA'da, sosyal medya hesaplarından terör örgütü DEAŞ propagandası yapıp, örgüte eleman kazandırdıkları belirlenen 4 şüpheli, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya hesaplarından terör örgütü DEAŞ propagandası yapan ve terör örgütüne eleman kazandırıp, gönderen şüphelileri tespit etti. Yapılan takipler sonunda Malatya, Bursa, İstanbul, Sakarya ve Elazığ'da terör örgütü adına düzenlenen toplantılara katıldıkları belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı eş zamanlı operasyon yapıldı. 4 şüpheli yakalanıp, gözaltına alındı. Operasyon yapılan evlerde yapılan aramalarda dizüstü bilgisayar, tablet, 53 örgütsel dergi ve kitap, 2 flaş bellek, 4 cep telefonu ele geçirildi. Şüpheliler, sorguya alındı.



MALATYA 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 05:58

GÜNEŞ 07:25

ÖĞLE 12:24

İKİNDİ 14:52

AKŞAM 17:13

YATSI 18:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.