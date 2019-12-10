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Malatya'da “Doğu Türkistan” konulu fotoğraf sergisi açıldı

İHA

Malatya'da “Doğu Türkistan” konulu fotoğraf sergisi açıldı

Malatya’da MHP'li kadınlar tarafından "Doğu Türkistan" konulu fotoğraf sergisi açıldı.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya İl Kadın Kolları tarafından Soykan Park'ta "Doğu Türkistan’ adlı fotoğraf sergisi açıldı. Serginin açılış programına MHP Malatya İl Başkanı Bülent Avşar, MHP Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı, MHP Yeşilyurt İlçe Başkanı Mehmet Ali Kaya, Minibüscüler ve Umumi Servisciler Oda Başkanı Mesut İnce, Kamusen Malatya Temsilcisi ve Türk Eğitim Sendikası Şube Başkanı Çetin Türkyılmaz, Turkav İl Başkanı Muhsin Yiğit, Türk Büro Sendikası Şube Başkanı Niyazi Kara, Akçadağ Muhtarlar Dernek Başkanı Eyüp Gönültaş, MHP Malatya Kadın Kolları İl Başkanı Selma Çiçek ve çok sayıda vatandaş katıldı. MHP Malatya İl Başkanı Selma Çiçek, fotoğraf sergisi açılışında yaptığı konuşmada, “PKK’yı, PYD’yi besleyip hızlandıran, Türk’ün birliğine Türk’ün varlığına vatanına kınalı kuzularına kasten kıydıran sözde insan hakları savunucularını kınıyorum. Anadolu’da Karabağlar, Hocalıda Türkleri katledip soykırım yapan Ermenileri ve buna sessiz kalan sözde insan hakları savunucularını kınıyorum" ifadelerini kullandı.
MHP Malatya İl Başkanı Bülent Avşar ise “İnsan Hakları Evrensel Bildirisi'nin kabul edildiği gün olan 10 Aralık 1948'den bu yana her 10 Aralık'ta İnsan Hakları Günü olarak kutlanmaktadır. Bu müstesna günde dünya bir trajediye şahit olmaktadır. Bu gün Doğu Türkistan Türklüğün Kerbelası’dır. Bağrımızın yarası yüreğimizin yangınıdır. Zulüm içinde inleyen mazlumların vatanıdır. Yıllardır artarak devam eden baskıların dayanılmaz bir hal aldığı bu coğrafyada soydaşlarımızın medet çığlıklarına duyarsız kalamazdık" şeklinde konuştu. Doğu Türkistan’daki zulüme de temas eden Avşar, "Neredeyse 200 yıldır Doğu Türkistan’da bir millet kan ağlarken, bütün dünya kör, sağır, dilsizdir. Bu hayasız, bu alçakça zulmü seyretmektedir. Çin Devleti, yıllardır işgal ettiği Doğu Türkistan’da sistematik katliamlar gerçekleştirmektedir" diye konuştu.
Konuşmaların ardından MHP Kadın Kollarının düzenlemiş olduğu fotoğraf sergisi açıldı.

MALATYA

10 Aralık 2019 Salı

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