Maden ocağında dinamit patladı: 2 yaralı

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde özel bir maden ocağında henüz bilinmeyen bir nedenle dinamit patladı. Patlamada 2 patlayıcı uzmanı yaralandı.

Edinilen bilgilere göre Hekimhan ilçesinde faaliyet gösteren özel bir maden ocağında patlama meydana geldi. Henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı dinamit patlarken, olayda patlayıcı uzamanı oldukları öğrenilen Hasan D. (42) ile Mesut K. (30) isimli işçiler yaralandı. Yaralılardan Hasan D. Turgut Özal Tıp Fakültesi'ne diğer yaralı Mesut K. ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

MALATYA 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 05:58

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