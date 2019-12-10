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Kış mevsiminde alınacak trafik tedbirleri toplantısı yapıldı

İHA

Malatya'da, kış mevsiminde alınacak trafik tedbirleri konusunda toplantı yapıldı.

Kış mevsiminde alınacak trafik tedbirleri toplantısı yapıldı

Malatya’da, kış mevsiminde alınacak trafik tedbirleri konusunda toplantı yapıldı.
Valilik binası 2 Nolu Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıda, kış mevsiminde oluşan olumsuz hava koşulları nedeni ile meydana gelebilecek trafik kazalarını önlemek ve trafik güvenliğine yönelik diğer olumsuzluklarda dikkate alınarak vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla alınacak tedbirler görüşüldü. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Karayolları 81. Şube Şefliği tarafından kış mevsimi ile ilgili alınması gereken önlemlerin katılımcılara anlatıldığı sunumun yapıldığı toplantıda, yerleşim yerlerinde alınacak trafik tedbirleri, yerleşim yeri dışında alınacak trafik tedbirleri, terminallerde alınacak trafik tedbirleri, denetimde görevli personel ve ekip araçları konuşularak değerlendirildi. Vali Aydın Baruş başkanlığındaki toplantıya, İlçe Kaymakamları, Büyükşehir ve İlçe Belediyelerinin yetkilileri, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Necmi İnce, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mustafa Türker, İl Meteoroloji Müdürü Ali Göksu, Karayolları 81. Şube Şefi Erkan Erkmen, FedaşAksa Müessese Müdürü Müjdat Çelik, Malatya Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Şevket Keskin ile Nakliyeciler Derneği yetkilileri katıldı.

MALATYA

10 Aralık 2019 Salı

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