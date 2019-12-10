Malatya'da tefecilik operasyonu: 5 gözaltı

Malatya'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda tefecilik yaptıkları iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde "tefecilik" suçuna yönelik olarak yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, faizle borç para vererek karşılığında senet imzalattıkları ayrıca, borcunu ödeyemeyenleri icraya verdikleri, tehdit ve darp ettikleri tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 1 adet tabanca, 30 bin TL para, çok sayıda senet ve dekontlar ele geçirilerek el konulurken, şüphelilere ait, ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edilen 2 işyeri faaliyetten men edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

MALATYA 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 05:58

GÜNEŞ 07:25

ÖĞLE 12:24

İKİNDİ 14:52

AKŞAM 17:13

YATSI 18:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.