Yeni Malatyaspor'da Eren Tozlu'nun sakatlığı moralleri bozdu

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Yeni Malatyaspor'da Sivasspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan golcü futbolcu Eren Tozlu'nun çapraz bağlarında yırtık tespit edildiği ve takımdan uzun süre ayrı kalacağı açıklandı.

Yeni Malatyaspor'da Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Sivasspor müsabakasında bir pozisyon sonrası sakatlanarak oyundan çıkan golcü futbolcu Eren Tozlu'nun çapraz bağ yırtığından dolayı uzun süre takımdan ayrı kalacağı bildirildi. Doktorların ameliyat olmasını söylediği Eren'in bıçak altına yatması durumunda takımdan uzun süre ayrı kalacağı belirtildi. Takımda ikinci golcü durumundaki Eren Tozlu'nun sakatlığı sonrası sarıkırmızılı yönetimin ara transferde forvet bölgesi için alternatif arayışlarına başlayacağı tahmin ediliyor.

Eren Tozlu'nun ligde geride kalan haftalarda 1 golü bulunuyor.

MALATYA 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 05:58

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