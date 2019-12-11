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Malatya merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı

DHA

MALATYA merkezli 3 ilde uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.
Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmaların ardından operasyon düzenledi. Malatya, Tekirdağ ve Mersin'de belirlenen 14 adrese eş zamanlı baskın yapan polis, 12 kişiyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda 13 gram bonzai, 1 gram metamfetamin, 15 uyuşturucu hap, 2 av tüfeği, 1 kurusıkıdan bozma tabanca, 51 tabanca mermisi, 1 kılıç ve 2 pala ele geçirildi.

MALATYA

11 Aralık 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:58
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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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