Malatyalı sporcusu Kaya, dünya 3’ncüsü olarak döndü

Malatyalı Kick Boks sporcusu Mehmet Kaya dünya 3’ncüsü oldu.

Antalya’da 23 Kasım01 Aralık 2019 tarihleri arasında yapılan Dünya Kick Boks Şampiyonasında Türk Milli Takımı 3 altın, 5 gümüş, 9 bronz olmak üzere toplamda 17 madalya aldı. Malatya Büyükşehir Belediyespor Kick Boks Takımı, Milli Takıma 2 sporcu gönderdi. Hakan Karakuş ve Mehmet Kaya Milli Takım forması giyen sporcular olurken, Mehmet Kaya 57 kiloda Meksikalı rakibini yenerek Dünya üçüncüsü oldu. Dünya üçüncüsü olan Malatya Büyükşehir Belediyespor sporcusu Mehmet Kaya, Milli Takım formasını giyen her sporcunun en büyük hayalinin madalya alarak, Türk Bayrağını en önde yükseltmek olduğunu belirterek, "Şampiyonaya katılan Türk sporcular olarak iyi mücadele ettik. Madalyalar kazandık. Bende Dünya üçüncüsü oldum. Malatya’mızı Şampiyonada iyi temsil ettiğime inanıyorum. Bu başarının arkasında sıkı bir çalışma var. Kulübüme, yöneticilerimize ve antrenörlerime teşekkür ediyorum" diye konuştu.

MALATYA 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 05:58

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