İçme suyundan 66 iş yerine işlem yapıldı

Malatya’da içme suyuyla ilgili, sayaç değişimi, borçtan, kelepçe ve mühür ile sayaçlı abonesiz olmak üzere toplam 66 iş yerine işlem uygulandı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü şehir genelinde kaçak su taraması çalışmaları yapıyor.

Çalışmalar kapsamında Cezmi Kartay Caddesi’nde MASKİ kaçak ekiplerinin hummalı çalışmaları sonucunda kaçak su taraması yapıldı. Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nden gelen ekiplerle beraber yapılan taramalar sonucunda kontrol edilen 115 adet iş yerinden 66 adet iş yerine işlem uygulandı.

Çalışmalar kapsamında Akpınar Cezmi Kartay’da yapılan kaçak su taraması sonucunda; 115 adet iş yeri kontrol edildi. Kontroller sonucunda, sayaç değişimi, borçtan, kelepçe ve mühür ile sayaçlı abonesiz olmak üzere toplam 66 iş yerine işlem uygulandı.

MASKİ tarafından yapılan kaçak su taraması işlemleri şehir genelinde devam edecek.

MALATYA 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 05:58

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