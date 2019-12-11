Sergen Yalçın: Benim adıma yapılan paylaşım komikti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Sergen Yalçın: Benim adıma yapılan paylaşım komikti

DHA

SÜPER Lig ekibi BtcTurk Yeni Malatyaspor, pazar günü deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürürken, teknik direktör Sergen Yalçın, sosyal medyada 'Mutsuzum, uykularım kaçıyor, uyuyamıyorum geceleri' paylaşımı yaptığı iddiasıyla ilgili, "Ben sosyal medya kullanmıyorum. Benim öyle bir paylaşım yapmam mümkün değil. Gece bana da attılar, ben de gördüm komikti bayağı" dedi.

SÜPER Lig ekibi BtcTurk Yeni Malatyaspor, pazar günü deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürürken, teknik direktör Sergen Yalçın, sosyal medyada 'Mutsuzum, uykularım kaçıyor, uyuyamıyorum geceleri' paylaşımı yaptığı iddiasıyla ilgili, "Ben sosyal medya kullanmıyorum. Benim öyle bir paylaşım yapmam mümkün değil. Gece bana da attılar, ben de gördüm komikti bayağı" dedi.
Yeni Malatyaspor, ligin 15'inci haftasında deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular daha sonra serbest çalışma gerçekleştirdi. İdmana sakatlığı bulunan Eren Tozlu ile kaleci Fabien Farnolle izinli olduğu için katılmazken, antrenman dar alanda istasyon çalışmasının ardından tamamlandı.
"GEREKSİZ PUAN KAYIPLARI OLDU"
İdman başlamadan önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan teknik direktör Sergen Yalçın, 3-1 kaybettikleri Demir Grup Sivasspor maçında istedikleri gibi bir oyun ortaya koyamadıklarını belirterek, şunları söyledi:
"Maç önü yaptığımız planlar, istediğimiz oyun çok sahaya yansımadı. Çok basit bireysel hatalarla birlikte sıkıntılı goller yedik, olmaması gerek goller daha doğrusu. Tabii doğal olarak takımın motivasyonunu düşürdü. Oyunun devamında son 20-25 dakika Eren'in sakatlanmasıyla, ciddi bir sakatlık geçirdi ve Eren'e de geçmiş olsun, 10 kişi kalmak zorunda kaldık. Maç daha da zorlaştı bizim için ve istemediğimiz mağlubiyet ortaya çıktı. Olabiliyor bu ligde bu sonuçlar. İçeridedışarıda sürekli maç oynuyoruz. Sezon başından beri çok fazla maç oynadık, erken başladık. Biraz da takımın temposunu bunlar sonlara doğru düşürmeye başladı ve bekliyorduk zaten böyle bir düşüş ama dediğim gibi; sonuçta müsabaka oynuyoruz, kazanabiliriz de kaybedebiliriz de. Oyuncularımız iyi de oynayabilirdi. Zaman zaman kötü de oynayabiliyor. Sıkıntılı sonuçlar alabiliriz, hatalar yapabiliriz. Bu oyun zaten hatalar oyunu, normal bunların hepsi. Önemli olan zaten totalde belli bir sevide kalmak takım olarak. Şu anda bulunduğumuz pozisyonun kötü olduğunu düşünmüyorum. 4 tane lig, 3 tane kupa maçımız var ligin sonuna kadar. Bunları en iyi şekilde oynayıp ligin ilk yarısını iyi bir şekilde bitirmek istiyoruz. İlk yarıdaki söyleyeceğimiz şeyler; şu ana kadar fazla deplasman oynadık, onu söyleyebiliriz. 2'nci yarı 9 tane içeride oynayacağız. Bu bizim için bir avantaj ama takımın bulunduğu pozisyonun kötü olduğunu düşünmüyorum. Belki 2-3 puan daha yukarıda olabilirdik. Baktığımız zaman kazanabilirdik, kazanacağımız maçlar oldu. İşte hakem arkadaşlardan yakındığımız maçlar oldu, VAR'ın bizim aleyhimize devreye girdiği maçlar oldu, gereksiz puan kayıpları oldu bizim adımıza ama dediğimiz gibi; önümüzde 3 maçlık bir periyot var. Bu 3 maçtan ne alabiliyorsak alıp ilk yarıyı iyi bir şekilde bitirmek istiyoruz."
''BİZ OYNARKEN DE BUNLAR OLUYORDU"
Oyun içerisinde takımda anlaşmazlıklar olabildiğini ifade eden Yalçın, "Hepsi kazanmak istiyorlar müsabakayı, hepsi iyi hazırlanıyorlar. Bazen istediğimiz gibi gitmediği zaman oyun içerisinde oyuncular arasında bazı tartışmalar olabilir. Bizim zamanımızda biz oynarken de bunlar oluyordu, bunlar çok normal şeyler. Ama bunlar takım adına, takımın menfaati adına olsa daha iyi olur bizim adımıza. Çok büyük problemin olduğunu düşünmüyorum. Oluyor bu tür şeyler oynanan müsabakalarda bazen. Her zaman her yerde oluyor. Çok kale almamak lazım" şeklinde konuştu.
"BİRÇOK OYUNCUMUZ İNİŞLİÇIKIŞLI GRAFİK SERGİLEYEBİLİYOR"
Sergen Yalçın, zaman zaman oyuncuların bölgelerini değiştirdiklerini belirterek, "Şu anda 19 tane maç oynadık. Bunların tamamında forma giyen, bir kupa maçı hariç, Adis Jahovic var tamamında oynattık. Diğer oyuncularımızı genelde performanslara göre, sakatlıklara göre, cezalılara göre sakatlık ve cezalı oyuncularımız oldu. Gökhan Töre 6 hafta yoktu, Bifouma yoktu, Fofana yoktu, Mina yoktu, İssam yoktu. Birçok oyuncumuz böyle inişliçıkışlı grafik sergileyebiliyor sakatlıklardan dolayı. En doğru zamanda en doğru oyuncuyu kullanmaya çalışıyoruz ve değiştiriyoruz zaman zaman ama dediğim gibi uzun zamandır, yaklaşık bu Aralık ayı 7'nci ay oluyor bizim başlangıçtan itibaren, biraz uzun bir süre oldu. Biraz takımın temposunun düşmesi normal ama çok kısa bir süre kaldı. Kalan 3-4 haftada çok alabileceğimizin en iyisini alıp iyi bir devre arası yapmak istiyoruz" dedi.
BEŞİKTAŞ DEĞERLENDİRMESİ
Beşiktaş maçını da değerlendiren Yalçın, "Kolay bir müsabaka değil tabii. Büyük takımla deplasmanda oynamak her zaman zordur. Ciddi bir baskı altında oynayacak oyuncularımız, bunu biliyoruz. Taraftar baskısı çok fazla olacak ve haftalardır kazanan güçlü bir takıma karşı oynayacağız ama sonuçta bizim oyuncularımız bu tür maçları oynamaya alışıklar. Hepsi bu tür maçları oynadılar. Dediğim gibi; iyi performans vermek, iyi mücadele etmek, sahada sağlam durmak, müsabakayı kazanmak, herkesin elinden geleni yapması, iyi bir oyun çıkarmak şu andaki tek beklentimiz o. Oyunsal anlamda hazırlanacağız, nasıl oynayacağız, hangi planlamayla oynayacağız ona hazırlanacağız bu hafta. Umarım iyi bir oyun, iyi bir skorla döneriz" şeklinde konuştu.
"KOMİKTİ BAYAĞI"
Sosyal medyada 'Mutsuzum, uykularım kaçıyor, uyuyamıyorum geceleri' paylaşımı yaptığı iddiasıyla ilgili soruyu yanıtlarken, "Ben sosyal medya kullanmıyorum zaten. Benim öyle bir paylaşım yapmam mümkün değil. Zaman zaman bu tür şeyler çıkıyor sosyal medyada. Gece bana da attılar, ben de gördüm komikti bayağı" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
İdmandan görüntüler
Futbolcuların çalışması
Sergen Yalçın'ın konuşması
İdman ortasında toplantı
Genel ve detay görüntüler

MALATYA

11 Aralık 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:58
  • GÜNEŞ 07:26
  • ÖĞLE 12:25
  • İKİNDİ 14:52
  • AKŞAM 17:13
  • YATSI 18:36
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

“İnsan Hakları” paneli düzenlendi
YEREL HABERLER “İnsan Hakları” paneli düzenlendi
Bayındır’dan Başkan Güder’e ziyaret
YEREL HABERLER Bayındır’dan Başkan Güder’e ziyaret
Sergen Yalçın: "Bulunduğumuz pozisyonun kötü olduğunu düşünmüyorum"
YEREL HABERLER Sergen Yalçın: "Bulunduğumuz pozisyonun kötü olduğunu ...
Depremde toplanma alanları hakkındaki önerge kabul edildi
YEREL HABERLER Depremde toplanma alanları hakkındaki önerge kabul ...
Yeni Malatyaspor’da Beşiktaş mesaisi sürüyor Eren Tozlu en az 4 ay yok
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor’da Beşiktaş mesaisi sürüyor Eren ...
Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Şurasına Malatya’da katıldı
YEREL HABERLER Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Şurasına ...
İçme suyundan 66 iş yerine işlem yapıldı
YEREL HABERLER İçme suyundan 66 iş yerine işlem yapıldı
Malatyalı sporcusu Kaya, dünya 3’ncüsü olarak döndü
YEREL HABERLER Malatyalı sporcusu Kaya, dünya 3’ncüsü olarak döndü
Yolcudan otobüs şoförüne yumruk
YEREL HABERLER Yolcudan otobüs şoförüne yumruk
Servis araçlarına sıkı denetim
YEREL HABERLER Servis araçlarına sıkı denetim
Malatya merkezli uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı
YEREL HABERLER Malatya merkezli uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı
Başkan Güder, Hayır Çarşısı’nda incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Başkan Güder, Hayır Çarşısı’nda incelemelerde ...
MTSO Oğuzhan Ata Sadıkoğlu 2020 asgari ücreti değerlendirdi Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı(TSO) Oğuzhan Ata Sadıkoğlu: "Yapılacak olan zam miktarının her iki tarafı da mağdur etmemesi gerekiyor"
YEREL HABERLER MTSO Oğuzhan Ata Sadıkoğlu 2020 asgari ücreti ...
Malatya ile Cezayir üniversiteleri arasında iş birliği sürecek
YEREL HABERLER Malatya ile Cezayir üniversiteleri arasında iş ...
Malatya merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı
YEREL HABERLER Malatya merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 12 ...
Aşçılar şampiyonasından başarıyla döndüler
YEREL HABERLER Aşçılar şampiyonasından başarıyla döndüler
120 bin dolarlık muza kayısılı gönderme
YEREL HABERLER 120 bin dolarlık muza kayısılı gönderme
Otobüs şoförüne yumruklu saldırı kamerada
YEREL HABERLER Otobüs şoförüne yumruklu saldırı kamerada
Malatya'ya milli maç sözü Gevrek: "TFF başkanımız söz verdi"
YEREL HABERLER Malatya'ya milli maç sözü Gevrek: "TFF başkanımız söz ...
Yaşlı çifti ölüm bile ayırmadı 55 yıllık evli çift 5 saat arayla hayata gözlerini yumdu
YEREL HABERLER Yaşlı çifti ölüm bile ayırmadı 55 yıllık evli çift 5 ...
Yeni Malatyaspor'da Eren Tozlu'nun sakatlığı moralleri bozdu
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor'da Eren Tozlu'nun sakatlığı ...
Malatya'da 4 tefeciye gözaltı
YEREL HABERLER Malatya'da 4 tefeciye gözaltı
Malatya'da tefecilik operasyonu: 5 gözaltı
YEREL HABERLER Malatya'da tefecilik operasyonu: 5 gözaltı
Malatya'da çatı yangını
YEREL HABERLER Malatya'da çatı yangını

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X