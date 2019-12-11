Kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 2 hükümlü yakalandı

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MALATYA'da, polis ekiplerince yakalanan ve çeşitli suçundan kesinleşmiş 16 yıl ile 6 yıl hapis cezası bulunan 2 hükümlü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan cezaevinden kaçan 16 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Bilal A. ile Malatya Ağır Ceza Mahkemesince çeşitli suçlardan kesinleşmiş 6 yıl 7 ay hapis cezası bulunan M.Ç., yakalandı. Şüpheliler emniyete götürülerek sorgusu yapıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli cezaevine konuldu.



MALATYA 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 05:58

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