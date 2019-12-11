Malatya'da bin litre sahte içki ele geçirildi

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Malatya'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda bin litre sahte içki ele geçirdi.

Malatya il Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sahte içki üretimi yapan işlerine operasyon düzenledi. Kent merkezinde 12 adrese düzenlenen 4 ayrı operasyonda bin litre sahte içki ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet' suçundan adli işlem yapıldı.

MALATYA 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 05:58

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