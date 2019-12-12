Malatya'da evde baygın bulunan şahıs kurtarılmadı

Malatya'da evinde baygın halde bulunan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Çavuşoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kurgu Sokak içerisinde bulunan bir apartmanın 1'inci katında ailesiyle birlikte yaşayan Mehmet Emin Aslan (44) işten geldikten sonra lavaboya girdi. Aslan'ın uzun bir süre lavabodan çıkmaması üzerine kontrol amacıyla lavaboya giden ağabeyi Aslan'ı yerde baygın halde buldu. Aile bireylerinin ihbarı üzerine olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Aslan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mehmet Emin Aslan'ın cesedi, Cumhuriyet Savcısı ve polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerinin ardından kesin ölüm sebebinin tespit edilmesi için Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

MALATYA 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 05:59

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