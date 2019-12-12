Malatya polisinden eş zamanlı uygulama

Malatya polisi eş zamanlı uygulama ile denetim gerçekleştirdi.

Ülkemiz genelinde eş zamanlı olarak yapılan Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetim Uygulamasına Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü, Battalgazi ve Yeşilyurt ilçe Emniyet Müdürlükleri personelinden oluşan 131 ekip, 386 personel katıldı.

11 Aralık günü 11: 0015:00 saatleri arasında Okul Çevrelerinde ve 19:0021:00 saatleri arasında Üniversite Kampüsleri dışında bulunan Yurt Çevrelerinde yapılan denetimlerde, 84 okul çevresi kontrol edildi. 303 servis aracı kontrol edildi. 72 servis aracına 14 bin 669 TL para cezası uygulandı. 10 öğrenci yurdu çevresinde bulanan 15 park kontrol edildi. 5 internet kafe, 5 oyun salonu, 6 kahvehane, 22 büfe ve 1 iddia bayi çevresi kontrol edildi. 126 umuma açık yer kontrol edildi. Bin 3 şahsın GBT sorgusu yapıldı.

MALATYA 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 05:59

GÜNEŞ 07:27

ÖĞLE 12:25

İKİNDİ 14:53

AKŞAM 17:13

YATSI 18:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.