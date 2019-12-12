Afriyie Acquah: “Kaybettiğimiz maçı telafi etmek istiyoruz”

Yeni Malatyaspor’un orta saha oyuncusu Afriyie Acquah, kaybettikleri Sivasspor maçıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Maçın zor olacağını biliyorduk. Bunun için çok iyi hazırlanmıştık. Beklemediğimiz erken 2 gol geldi. Geri dönmek için de çok çabaladık. Bizim için zor bir maç oldu. Bu futbol, bazen böyle oluyor. Çabalasanız da geri dönemiyorsunuz. Maalesef kaybettik. Şimdi önümüzdeki maça iyi hazırlanmak istiyoruz. Kaybettiğimiz maçı telafi etmek istiyoruz” dedi.

Yeni Malatyaspor’un orta saha oyuncusu Afriyie Acguah ve sol bek oyuncusu Sakıb Aytaç gazetecilerin sorularını yanıtladı. Acquah, bir gazetecinin ‘Takım içerisinde arkadaşlarınla diyaloğun nasıl, saha içerisinde kopukluk mu vardı’ sorusuna, “Bu tarz şeyler futbolun içerisinde var, olabilir. Çünkü herkes kazanmaya çok konsantreydi. Golü yedikten sonra bu konsantrasyonun da gerginliği var. Bu tarz şeyler olabilir. Bu futbol, biz önümüze bakacağız. Arkadaşlarımla aramızda hiçbir problem yok. Şimdi önümüzdeki Beşiktaş maçına bakıyoruz. Yineliyorum bu futbol ve futbolda da bu tarz şeyler olabilir” cevabını verdi.



Sakıb: “deplasmandan puan ya da puanlarla dönmemiz gerekiyor”

Yeni Malatyaspor’un sol bek oyuncusu Sakıb Aytaç ise yaptığı açıklamada, "Maça mutlak 3 puan için çıktık. Sahaya istediklerimizi yansıtamadık. Sivasspor bizden daha disiplinli, ciddi bir şekilde maça hazırlandı ve maçı kaybettik. Ama bu maçı geride bıraktık. Şimdi önümüzde Beşiktaş maçı var. Ligin en önemli maçlarından biri. Üst üste galibiyetlerle bir hava yakaladılar. Bizim de bu hafta iyi hazırlanıp, deplasmandan puan ya da puanlarla dönmemiz gerekiyor” dedi.



“İletişimimizde hiçbir sıkıntı yok”

Biz gazetecinin, ‘Sivasspor maçında bölüm bölüm birbirinize kızdığınız anlar oldu, takımda genel hava nasıl’ sorusuna Aytaç, “Aslında iletişimimizde hiçbir sıkıntı yok. İdmanlarda iyi çalışıyoruz. Her maça nasıl ciddi bir şekilde hazırlanıyorsak, Sivasspor maçına da öyle hazırlandık. Tabi yediğimiz golden sonra takım içerisinde olabilecek sıkıntılar. Ufak çaplı aramızda bir tartışma oldu ama bunu ikinci yarıya ve içeriye yansıtmadık. Birbirimizle herhangi bir sıkıntımız yok. Devam ediyoruz. Sivasspor maçını kazanmak istedik ama olmadı. İlk yarıda son 3 maç kaldı. Bunları çok iyi bir şekilde değerlendirip, devre arasına gireceğiz” şeklinde cevap verdi.



“İstediğimizi almak istiyoruz”

Aytaç, hafta sonu deplasmanda Beşiktaş ile oynayacakları karşılaşmaya ilişkin ise, “Analizlerimizi yaptık. Maç öncesi sert antrenmanlarımız olacak. Beşiktaş ile oynayacağımız karşılaşmaya en iyi şekilde hazırlanacağız. Onların artı ve eksi yönlerini değerlendiriyoruz. Maça da öyle çıkıp, istediğimizi almak istiyoruz” yorumunda bulundu.

MALATYA 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 05:59

GÜNEŞ 07:27

ÖĞLE 12:25

İKİNDİ 14:53

AKŞAM 17:13

YATSI 18:36

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