Başkan Gürkan, öğrencilere yerli malının önemini anlattı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşiltepe Semt Konağında Yerli Malı Haftası dolayısıyla gerçekleştirilen programa katılarak çocuklarla bir araya geldi.

Yerli malı tüketiminin çocuklarımıza erken yaşlarda benimsetilmesi gerektiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “12 Aralık Ülkemizde Yerli Malı haftası olarak kutlanmakta. Bu hafta içerisinde yerli malı kullanımının ne kadar önemli olduğu çocuklarımıza ve gençlerimize iyi bir şekilde anlatılmalıdır" dedi. Kendi değerlerimizin ortaya çıkarılması ve kendi değerlerimizin kullanılmasına dikkat edersek çok daha önemli mesafeler kat etmiş olacağımıza dikkat çeken Gürkan, “ Ülkemiz zamanında birçok ihtiyacını dışarıdan karşılamak durumunda kalmıştı. Ülkemizde yaşanan son gelişmelerden sonra birçok ihtiyacımızı kendimiz karşılar duruma geldik. Ülkemiz teknolojik gelişmeler ve özellikle Savunma Sanayinde gerçekleştirilin büyük hamleler sonrasında yüzde 70 oranında ihtiyaç duyduğumuz teknolojik ürünleri kendimiz üretir hale geldik. Yerli Malı kullanmalı ve bunu özendirmeliyiz. Her ne olursa olsun önceliğimiz yerli malı olmalıdır" diye konuştu.

Başkan Gürkan daha sonra çocuklarla yakından ilgilenerek çocuklar tarafından okunan şiirlere eşlik etti.

MALATYA 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 05:59

GÜNEŞ 07:27

ÖĞLE 12:25

İKİNDİ 14:53

AKŞAM 17:13

YATSI 18:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.