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Yeni Malatyaspor Kulübü, kantin projesinin amacını anlattı Yeni Malatyaspor Asbaşkanı Aziz ...

İHA

Yeni Malatyaspor Asbaşkanı Aziz Yalçınkaya, maçlarını oynadıkları stadyum önündeki yiyecek satıcılarına daha iyi koşullar sağlamak için kantin projesini hayata geçireceklerini söyledi.

Yeni Malatyaspor Kulübü, kantin projesinin amacını anlattı Yeni Malatyaspor Asbaşkanı Aziz Yalçınkaya: "Kimseyi mağdur etmeyeceğiz, proje sayesinde 250 kişi evine ekmek götürecek"

Yeni Malatyaspor Asbaşkanı Aziz Yalçınkaya, maçlarını oynadıkları stadyum önündeki yiyecek satıcılarına daha iyi koşullar sağlamak için kantin projesini hayata geçireceklerini söyledi.
Yeni Malatyaspor Asbaşkanı Aziz Yalçınkaya, stadın önüne yapılacak kantin projesinin amacını anlattı. Yalçınkaya, proje sayesinde yiyecek satıcılarının daha iyi koşullarda işlerini yapacaklarını belirterek, "Yeni Malatyaspor yönetimi olarak bugüne kadar attığımız her adımda kulübümüzün ve Malatya’mızın menfaatini ön planda tuttuk. Bir süredir üzerinde çalıştığımız ve önümüzdeki günlerde hayata geçireceğimiz kantin projesiyle stadyum önünde yiyecek satışı yapan emekçilerimize daha iyi koşullar sunmak istiyoruz. Ayrıca bu projeyle, alışveriş yapan kişilerin hijyenik bir ortamda yiyeceklerini yemelerini amaçlıyoruz. Bizim kimsenin ekmeğiyle oynama ya da kimsenin kazandığında gözü olma gibi bir durumumuz olamaz. Buradaki tek gayemiz şartları iyileştirmek ve daha modern bir ortamda hijyenik gıdalar sunabilmek. Lütfen maç günlerinde bu bölgeye şöyle tepeden bir bakın. Çok sağlıksız ve keşmekeş bir görüntü oluşuyor. Biz bu kantin projesini hayata geçirerek yine burada iş yapan esnafımıza kiralayacağız. Burası Yeni Malatyaspor Kulübü’ne ait bir alandır. Kimse kusura bakmasın ama biz kulübümüzün haklarını korumak mecburiyetindeyiz. Pazar yerlerinde bile kurulan tahta tezgahın bir bedeli vardır. Hem bu proje öyle esnafımızı mağdur edecek bir proje değil. Tahminimizce 200250 hemşerimiz bu projeyle evine ekmek götürecektir" diye konuştu.

MALATYA

12 Aralık 2019 Perşembe

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